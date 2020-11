SRF-Krimiparodie – Fertig luschtig? «Advent, Advent» will die biedere Vorweihnachtszeit aufs Korn nehmen. Doch die SRF-Miniserie von Natascha Beller und Patrick «Karpi» Karpiczenko kommt nur schwer in die Gänge. Hans Jürg Zinsli

Ermitteln am Weihnachtsmarkt: Gabriel Vetter und Lara Stoll in der Miniserie «Advent, Advent». Foto: Samuel Schalch (SRF)

Ein Hackebeil zum Weihnachtsguetsli gefällig? Nun, auf eine launige Krimiparodie würde man sich dieser Tage schon freuen, und nichts Geringeres war ja vom SRF-Vierteiler «Advent, Advent» zu erwarten; schliesslich wirken zahlreiche Exponentinnen und Exponenten der mitteljungen Schweizer Film-, Bühnen- und Comedyszene mit.

In der Miniserie von Natascha Beller und Patrick «Karpi» Karpiczenko spielen Lara Stoll und Gabriel Vetter die Hauptrollen – zwei unterschiedlich getaktete Ermittler in einem namenlosen Schweizer Kaff –, aber dann ist nichts so, wie man es erwartet hätte.