Mandate für Wessels, Dürr und Co. – Fertig Ämtlifischen: Basel soll Regeln aufstellen Mehrere frühere Regierungsräte besetzen teils lukrative Jobs in staatsnahen Führungsgremien oder haben andere Mandate beim Kanton.

War das Beratungsmandat für Alt-Regierungsrat Hans-Peter Wessels zu viel? Foto: Kostas Maros

Baschi Dürr ist Verwaltungsrat des Universitären Zentrums für Zahnmedizin, Christoph Brutschin hat seinen Posten bei der MCH Group gleich behalten, Hans-Peter Wessels ist Universitätsrat der Uni Basel und hat überdies ein Beratungsmandat beim Kanton, das «zu einem marktüblichen Ansatz» vergütet wird.

Dass Politikerinnen und Politiker kurz nach ihrem Ausscheiden aus der basel-städtischen Regierung von ihrem Ex-Kollegium teils lukrative Posten und Jobs zugesprochen bekommen, sorgt in der Öffentlichkeit für Kritik. Aber nicht nur dort: Auch der Grosse Rat sieht darin eine unrühmliche Praxis und will deshalb klare gesetzliche Regeln aufstellen. Das Parlament hat am Donnerstag einen entsprechenden Vorstoss von Basta-Politikerin Heidi Mück überwiesen.

Erst im Mai hatte das Parlament über einen ähnlichen Vorstoss abgestimmt und diesen noch abgelehnt. Neu ist jedoch die SP auch mit an Bord und verhilft Mück zu einem grossem Mehr von 62 Ja- gegen 25 Nein-Stimmen (bei 5 Enthaltungen). Der Unterschied liegt darin, dass Mück nun weitgehend offenlässt, wie die Regeln für Mandatsvergaben konkret auszusehen haben. Sie gibt lediglich vor, dass «eine angemessene Wartefrist» definiert werden soll. Ausserdem sollen Compliance-Regelungen aufgestellt werden «für sämtliche Beteiligungen und Beauftragungen, bei denen der Regierungsrat das Wahlgremium ist».

Regierung befürchtet Attraktivitätsverlust

Die Regierung selbst wollte den Vorstoss nicht überwiesen haben. Regierungspräsident Beat Jans argumentierte, durch solche Einschränkungen würde das Amt eines Regierungsrats in Zukunft «deutlich weniger attraktiv». Und oftmals seien ehemalige Regierungsmitglieder für die Mandate sehr gut geeignet; eine Regel sei nicht im Interesse des Kantons.

LDP und GLP sprachen sich ebenfalls gegen eine Überweisung aus. Die FDP war gespalten, lehnte den Vorstoss aber mehrheitlich ab.

«Es schadet dem Vertrauen in die Politik und deren Ansehen, wenn ehemaligen Regierungsmitgliedern lukrative Mandate zugeschanzt werden, ohne dass klare Kriterien vorhanden sind», sagte Harald Friedl vom Grün-Alternativen Bündnis. «Es wird ja kein Verbot verlangt», votierte Lorenz Amiet für die SVP. «Es geht um Abkühlungsfristen und um die Definition, wo Interessenkonflikte vorliegen könnten und wo nicht.»

Eine Volksinitiative?

Daniel Albietz von der Fraktion Mitte-EVP erkennt «Loyalitätsprobleme, wenn schon während der Amtszeit solche Tätigkeiten aufgegleist werden». Der Vorwurf von Postenschacher sei schwierig zu widerlegen.

Albietz stört sich daran, dass es nun am Regierungsrat selbst liegt, Regeln für sich aufzustellen. Deshalb hat er gleichentags einen Vorstoss eingereicht, der eine weitergehende Ausstandsregelung zum Ziel hat. Damit solche Begehren künftig nicht an die Regierung, sondern an ein anderes Gremium (zum Beispiel eine Kommission des Grossen Rats) überwiesen werden.

In kritischer Erwartung, dass die Regierung Mücks Vorstoss wegen des Eigeninteresses möglicherweise nur halbherzig erfüllt, stellte SVP-Vertreter Joël Thüring die Möglichkeit in den Raum, dass hierzu auch eine Volksinitiative lanciert werden könnte.

