Höhepunkt 1: Das neue Reglement

Auch wenn es auf diesem Foto vom GP in Baku nicht so aussieht: Dank dem neuen Reglement gibt es auf der Strecke wieder mehr Überholmanöver. Foto: Keystone

In dieser Saison hat die Formel 1 ein neues Reglement eingeführt, um die Rennen spannender zu gestalten. Es ging bei den Änderungen unter anderem darum, dass es für die hinterherfahrenden Autos wieder einfacher wird, zu überholen. Und nach 13 von 22 Rennen muss man sagen: Es hat sich komplett ausgezahlt!

Es gibt wieder mehr Duelle auf der Strecke, Attacken, Konter. Das beste Beispiel ist das letzte Rennen in Budapest: Der Hungaroring wird oft als «Monaco an der Donau» bezeichnet, weil es so wenige Möglichkeiten zum Überholen gibt. Aber dieses Mal? Etliche Zweikämpfe, spannende Duelle und beste Unterhaltung.

Auch für das anfängliche Hüpfen der Autos haben die Rennställe in der Zwischenzeit Lösungen gefunden, sodass man nur sagen kann: Das neue Reglement hat die Formel 1 deutlich attraktiver gemacht!

Höhepunkt 2: Alfa Romeo

Teamchef Frederic Vasseur (links) im Gespräch mit seinem Fahrer Valtteri Bottas. Foto: Keystone

Es gab einige positive Überraschungen im Fahrerfeld: George Russell zum Beispiel, der im Mercedes eine unglaubliche Konstanz gezeigt hat. Oder Kevin Magnussen im Haas. Aber aus Schweizer Perspektive muss ich sagen, dass Alfa Romeo für mich der grösste Gewinner ist.

In der Vorsaison hatte der Rennstall das Problem, dass seine Fahrer das Potenzial des Autos zu selten abbilden konnten. Mit Antonio Giovinazzi hatte man einen Fahrer, der mal in die Top 10 fuhr, dann aber wieder nicht die erhoffte Leistung zeigte. Doch jetzt hat man mit Valtteri Bottas den perfekten Fahrer.

Der Finne fährt das Auto in nahezu jedem Rennen exakt da hin, wo es hingehört. Siebenmal stand er in dieser Saison in der Top 10 und hat gezeigt, was mit dem Auto alles möglich ist. Platz 6 in der Konstrukteurswertung und – auch wenn es zuletzt länger keine Punkte mehr gab – nur ein einziger Komplettausfall von Bottas und Zhou Guanyu.

Höhepunkt 3: Spannung an der Spitze

Die drei führenden Fahrer im WM-Gesamtklassement: Max Verstappen (links, 258 Punkte), Charles Leclerc (Mitte, 178 Punkte) und Sergio Perez (rechts, 173 Punkte). Foto: Getty Images

Jahrelang hatten wir die grosse Langeweile in der Formel 1. Da hiess es: Mercedes, Mercedes, Mercedes. Man musste am Sonntag den Fernseher gar nicht einschalten, weil ja sowieso klar war, wer das Rennen gewinnt. Im letzten Jahr gab es das packende Duell zwischen Verstappen und Hamilton, die sich die ganze Saison über ein enges Duell geliefert haben und immer wieder an die Grenzen gegangen sind. Inklusive dem Finish im letzten Rennen der Saison mit der Entscheidung auf den letzten Metern.

Doch in diesem Jahr ist es ein echter Dreikampf um die Spitze: Zwar liegen Verstappen und Red Bull in den WM-Wertungen beruhigend vorne. Der Holländer wird den WM-Titel wohl nur noch verpassen, wenn er mehrere Wochen ausfallen sollte. Aber sonst hat besonders Ferrari überrascht und aufgeholt.

Sie haben im Sommer einiges an Motorleistung gefunden und das schnellste Auto auf die Strecke gebracht. Und dadurch, dass Mercedes und besonders Hamilton keinen leichten Start hatten, ist es ein spannender Dreikampf der Teams, der nach der Pause weitergehen wird.

Tiefpunkt 1: Ferrari

Ferrari hat in den letzten Rennen einige Fehler begangen und hat – obwohl man das schnellste Auto hat – kaum noch Chancen auf die WM-Titel. Foto: Keystone

Mit Ferrari sind wir aber auch bei einem Tiefpunkt der Saison. Man muss sich das mal vorstellen: Die Scuderia hat das schnellste Auto – und liegt trotzdem 80 Punkte hinter Red Bull zurück. 80 Punkte! Das zeigt, wie viele Fehler den Roten unterlaufen sind.

Und die Ferrari-Probleme hatten zuletzt fast irrwitzige Züge. Für Charles Leclerc wählten sie in Monte Carlo die falsche Strategie, in Baku und Barcelona gab es ein Problem mit dem Motor, in Kanada startete Leclerc wegen eines Motorwechsels ganz hinten, in Silverstone wurde Carlos Sainz bevorteilt, und in Le Castellet fuhr Leclerc in die Bande.

Zuletzt in Ungarn das nächste Problem mit dem WM-Kandidaten: Leclerc erhielt bei einem Boxenstopp die harten Reifen, obwohl bei anderen Autos schon zu sehen war, dass die Rundenzeiten damit einbrechen würden. Leclerc sagte nach dem Rennen selbst: «Die harten Dinger waren der Killer.»

Solche Fehler können immer mal passieren, das weiss ich aus eigener Erfahrung. Das Bedenkliche ist in der Situation von Ferrari aber, dass sie in dieser Saison offensichtlich nicht aus ihren Fehlern lernen und sie immer wieder begehen. So kann man auch mit dem besten Auto nicht Weltmeister werden!

Tiefpunkt 2: Lange Verträge

Weltmeister Max Verstappen hat gerade erst einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2028 unterschrieben. Foto: Keystone

Max Verstappen hat gerade einen neuen Vertrag bei Red Bull unterschrieben – bis 2028! Ich kann die beiden Seiten ja verstehen, der Fahrer will eine gewisse Sicherheit, und Red Bull will den aktuellen – und wohl auch kommenden – Weltmeister nicht verlieren. Aber ich bin kein Fan von diesen langfristigen Verträgen.

Früher haben viele Fahrer das Team von Jahr zu Jahr gewechselt. Sie haben geschaut, wo sie die besten Chancen auf Erfolg haben und haben entsprechend ihre Zukunft geplant. Der grosse Nigel Mansell hat sogar mal eine Pause eingelegt, weil er unbedingt Weltmeister werden und wechseln wollte.

Jetzt besteht ein Fahrer wie Daniel Ricciardo auf seinen Vertrag, obwohl McLaren ihn nicht mehr haben will. Und Fernando Alonso wechselt mit 41 Jahren lieber zu Aston Martin und lehnt bei Alpine einen Vertrag über eine Saison ab. Diese Entwicklung gefällt mir überhaupt nicht.

Früher haben die Fahrer sich von Jahr zu Jahr entschieden, da ging es noch mehr um die sportlichen Aussichten und nicht nur ums Geld. Heute haben wir viel zu viele Fahrer, die sich wie Beamte benehmen und nicht unnötig zittern wollen.

Tiefpunkt 3: Die Traditionsstrecken

Fotos wie dieses vom Hafen in Monaco gehören zur Formel 1 dazu. Doch wie lange wird noch in Monte Carlo gefahren? Foto: Keystone

Ich habe es vor ein paar Wochen an dieser Stelle bereits gesagt: Es ist nichts Neues, dass die Formel 1 dort fährt, wo das meiste Geld ist. Das war schon immer so. Und trotzdem bereitet es mir Sorgen, dass Traditionsstrecken wie Spa, Monaco oder Monza in Zukunft aus dem Kalender gestrichen werden könnten.

Die Formel 1 erlebt gerade einen Boom, und nahezu alle Rennen sind ausverkauft. Sogar in Le Castellet, wo man als Zuschauer überhaupt keine gute Sicht hat. Und es kommen immer neue Strecken dazu, es gibt immer mehr Stadtkurse wie zum Beispiel Las Vegas ab der nächsten Saison.

Es hat natürlich eine gewisse Logik: Die Teams müssen Geld verdienen und das verdienen sie, wenn die Formel 1 als Gesamtes mehr Geld verdient. Das lässt sich auf Strecken wie in Katar verdienen, die die geforderten Summen auch ohne grosse Zuschauerzahlen leisten können. Weil genug Geld da ist.

Ich hoffe jedoch, dass die Formel 1 eine gewisse Balance findet im Hinblick auf die kommenden Jahre und eine gute Mischung aus neuen Rennen und den Strecken mit grosser Tradition gefunden wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.