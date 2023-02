Interview mit Eva Nidecker – «Fernsehen ist für mich überhaupt nicht mehr im Fokus» Die ehemalige TV-Moderatorin Eva Nidecker hat sich im September 2019 mit dem Zürcher Fitnessstudio «Open Ride» selbstständig gemacht. Dieses Jahr eröffnet sie ihr zweites Studio in Basel. Dorothea Gängel

Setzt jetzt auf Fitness: Die frühere TV-Moderatorin Eva Nidecker. Foto: zVg

Frau Nidecker, in Ihrem Zürcher Studio «Open Ride» kombinieren Sie Indoor-Cycling mit Rhythmen aus dem Nachtleben. Wann stand der Entschluss, ein zweites Studio in Basel zu eröffnen? Das war im Frühjahr letzten Jahres, also vor fast einem Jahr. Für mich war es ganz klar, ein zweites Studio in Basel zu eröffnen – nicht nur, weil es meine Heimatstadt ist, sondern auch, weil ich dort das Potenzial sehe. In Basel lebt unter anderem eine grosse Expat-Community, die sich sicher davon angesprochen fühlt. Studios für Indoor-Radsport (Spinning) gibt es momentan erst wenige, aber der Trend ist im Kommen. Das freut mich sehr.

Der Trend kommt aus den USA? Ja, genau. Die USA waren schon immer Trendsetter, wenn es um neue Sportarten geht. Ich war gerade letzte Woche an einem Fitnesskongress in Los Angeles, das ist ja die Geburtsstätte für Fitnesstrends. Der Markt dort ist unterdessen bereits übersättigt, die Anbieter haben zu stark auf schnelles Wachstum gesetzt. Das ist nicht mein Weg. Ich möchte expandieren, aber in kleinen Schritten und kontrolliert. Da steckt sehr viel Liebe, Leidenschaft, Zeit und natürlich Geld drin. Das muss vorsichtig geplant und kalkuliert sein.

Was macht das aus, zu schnellen Beats und Lichtshow Velo zu fahren? Ich habe den Trend vor ungefähr fünf Jahren entdeckt. In einem ganz unspektakulären Studio in Zürich ohne grosse Lichtshow. Vorne beim Instruktor stand lediglich eine Kerze. Und dann diese Musik – das hat mich richtig gepackt. Ich bin eigentlich gar keine Velofahrerin, aber ein sehr musikalischer Mensch. Wenn dann im Einklang getreten wird, ist das so ein bisschen wie Tanzen auf dem Bike, da entsteht ganz viel Magie. Wir wollten das im Studio Zürich noch perfektionieren und haben 260 Laufmeter LED-Lichter verbaut. In Basel werden es sogar noch mehr sein, weil das Studio grösser wird.

Eva Nidecker hat Spinning vor fünf Jahren für sich entdeckt. Foto: zVg

Wo genau und wann werden Sie Ihr Studio im Bahnhof SBB aufmachen? Wir werden es voraussichtlich Ende Oktober im Westflügel eröffnen. Dort stand eine grosse Fläche über der Migros schon einige Jahre leer, die können wir jetzt bespielen. Es sind knapp 500 Quadratmeter auf zwei Stockwerke verteilt. Wir haben dort dieselbe Vermieterin wie in Zürich, die SBB Immobilien. Das war unser Glück, da die uns bereits kannten und an uns geglaubt haben – von Anfang an.

Wie schwer war es, einen passenden Standort in Basel zu finden? Wir haben schon ein paar Runden drehen müssen. Es hatte zwar einige Angebote, gerade nach Corona, wo einige Locations schliessen mussten. Aber unser Hauptkriterium ist die Raumhöhe, weil wir für das Studio einen Raum in den Raum bauen, damit dieser akustisch abgekoppelt ist. Daher darf es keine tragenden Säulen haben. Dieses Kriterium grenzt die Auswahl ein.

Möchten Sie mit der Lage am Bahnhof vor allem die Pendler ansprechen? Ja, wir sind in Zürich ja auch am Bahnhof, die zentrale Lage ist toll für die Erreichbarkeit. Wir haben in Zürich viele Kunden, die aus Basel kommen und sich jetzt freuen, dass wir nach Basel kommen. Der Ort ist im Moment noch nicht so bespielt, aber das ändert sich ja nun. Wir haben bereits einen starken Brand aufgebaut, der glaubwürdig ist, und ich hoffe, dass wir dadurch einen einfacheren Einstieg haben.

Wie ist die Konkurrenzsituation in Basel betreffend Fitnessstudios? Es gibt kleinere Studios, die bereits Spinning anbieten oder in nächster Zukunft eröffnet werden. Ich nehme die Konkurrenz sehr ernst, weiss aber auch, was wir bieten. Wir haben uns nicht allein dem Sport oder dem Spinning verschrieben, sondern wir haben auch den Anspruch, Kunst und Kultur ins Zentrum zu setzen. Wir haben in gewissen Rides Künstler auf der Bühne, machen Kunstausstellungen und Charity-Anlässe. Da, denke ich, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal.

Das Open-Ride-Studio am Zürcher Hauptbahnhof. Foto: zvg

Die Kunst findet bei Ihnen in den Räumlichkeiten statt? Ja, wir haben bereits in Zürich einige Ausstellungen gemacht und jungen Künstlern eine Bühne geboten. Die Kunstwerke stehen zum Verkauf, das Geld geht an einen guten Zweck. Alle drei Monate bieten wir Lektionen, an denen Künstler auftreten. Dann kommt die Musik ab Playlist und wird ergänzt durch einen Schlagzeuger oder eine Sängerin auf der Bühne. Das ist wie ein Konzerterlebnis, währenddem man auf dem Bike am Schwitzen ist.

Sie waren sehr erfolgreich in der Medienbranche, haben Publizistik studiert, waren Moderatorin bei Tele Basel und bei SRF sowie Programmleiterin bei Radio Energy. Haben Sie damit endgültig abgeschlossen? Nicht ganz, ich mache ja noch die Basler Fasnacht für SRF. Sonst bin ich einfach zu zweihundert Prozent ausgelastet mit meinem Studio, habe 24 Angestellte, bald sind es dann noch mehr. Fernsehen ist für mich überhaupt nicht mehr im Fokus. Mit Ausnahme von der Fasnacht – die ist für mich ein Herzensprojekt. Ich spiele Piccolo seit meiner Jugend, liebe diese Kultur und bin dankbar, dass ich dieses Format moderieren darf. Aber ich bin gar nicht auf der Suche nach weiteren Sendungen. Wenn jemand auf mich zukäme, müsste das inhaltlich hundertprozentig stimmen. Ich bin jetzt 42 und keine 25 mehr, und mein Spinning-Projekt hält mich ganz schön auf Trab.

Was gab denn konkret den Ausschlag, sich von der Medienbranche abzuwenden? Das war ein schleichender Prozess, ich war schon längere Zeit – ich sage nicht unzufrieden, aber auf der Suche. Mir war nicht klar, was ich noch will, was ich noch kann. Es gab so eine Phase – damals war ich noch in den 20ern –, da habe ich zu sehr den Wunsch verfolgt, eine Karriere im Fernsehen weit voranzutreiben. Dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auf dem Schlauch stehe – entweder war es mein Dialekt, der nicht gepasst hat, oder ich wirkte zu jugendlich, das habe ich oft gehört bei Castings. Ich begann das Ganze zu hinterfragen, habe viele Event- und Radiomoderationen gemacht und irgendwann gemerkt, dass ich als Moderatorin auch Verkäuferin von Inhalten anderer Menschen bin.

Zur Person Eva Nidecker wurde 1980 in Basel geboren. Nach ihrem Studium der Publizistikwissenschaften an der Uni Zürich ging sie nach einer kurzen Station bei Telebasel im Jahr 2000 als Moderatorin zu SRF. Bekannt wurde sie durch Sendungen wie OOPS!, Konsum TV oder die Dok-Serie «Liebesleben». Bis heute moderiert sie jedes Jahr die Übertragung der Basler Fasnacht, das nächste Mal am 27. Februar «Live vom Cortège», und am 4. März «Querschnitt». Weitere Stationen ihrer Medienkarriere waren SAT1, Radio Virus und Radio Energy. Parallel hat sie unterschiedliche Events moderiert. Im Oktober 2019 eröffnete sie ihr Fitnessstudio Open Ride in Zürich, im Oktober 2023 folgt die Eröffnung ihres zweiten Studios am Bahnhof SBB in Basel. Eva Nidecker ist geschieden aus erster Ehe mit Musikproduzent Roman Camenzid (2005–2008) und heute glücklich liiert mit dem Zürcher Raffael Jost. Sie lebt seit ihrer Studienzeit in Zürich.

Was hat das in Ihnen ausgelöst? Ich begann, meinen eigenen Inhalt zu suchen. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich dann selbst auf so einem Velo sass und wusste: «Hey, das mache ich, darauf setze ich jetzt alles!» Etwas naiv war das schon. Anfangs war mir gar nicht bewusst, was es heisst, Unternehmerin zu sein. Und dann kam noch die Pandemie, fünf Monate nach Eröffnung, und ich hatte die ganze Verantwortung für meine Mitarbeitenden. Da habe ich extrem viel gelernt und bin gewachsen.

Sie nehmen sich jeweils prominente Damen aus der Medienbranche an Ihre Seite, in Zürich die Moderatorin Annina Frey, in Basel die Reporterin Natasha Zekry. Zufall oder Konzept? Zufall. Annina kam zunächst als Kundin zu uns. Natürlich habe ich sie gekannt von SRF, aber nur oberflächlich. Nachdem sie rund ein halbes Jahr bei uns Kundin war, kam sie auf mich zu und fragte, ob wir noch jemanden suchen, sie hätte grosse Lust, hier mitzumachen. Jetzt ist sie Coach in Zürich. Annina ist ja die totale Sportskanone und dazu noch Musikproduzentin und DJ. Das ist für uns ein ganz wichtiges Kriterium, dass jemand, der hier arbeitet, Musik versteht. Deshalb haben wir auch zwei Balletttänzer in Zürich angestellt.

Und Natasha Zekry in Basel? Ja, auch das ist lustig, ich habe sie damals als Programmleiterin bei Radio Energy Basel als Reporterin eingestellt. So haben wir uns kennen gelernt und über ein Jahr lang zusammengearbeitet. Ich fand ihre Energie immer unglaublich, sie hatte Biss und Drive, und genau das braucht es hier. Sie war Fan der ersten Stunde von Open Ride in Zürich. So entstand die Idee, dass wir zwei Baslerinnen das Studio nach Basel bringen.

Sie sind in Basel geboren, wird man Sie nun öfter in Ihrer Heimatstadt sehen? Ich werde ganz, ganz oft in Basel sein. Bis zur Eröffnung sowieso, und ab der Eröffnung werde ich regelmässig Stunden geben in den ersten Monaten. Ich freue mich sehr auf die Zeiten in Basel.

