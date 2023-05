Arabische junge Kunst – Fern von tausendundeiner Nacht Die Kulturstiftung Basel H. Geiger zeigt, wie elf Künstlerinnen und Künstler aus der Golfregion Tradition und Gegenwart miteinander verknüpfen. Simon Baur

Evaporating Suns: Zeitgenössische Mythen vom Arabischen Golf, gezeigt von der Kulturstiftung Basel H. Geiger. Foto: PD

Mit der Golfregion verbinden wir bestimmte, westlich geprägte Vorstellungen, klammern dabei oftmals aus, dass es in diesen Ländern eine prosperierende und innovative Kunstszene gibt, die sich mit der eigenen Geschichte, mit Politik und sozialen Bedingungen kritisch auseinandersetzt und diese in künstlerischen Arbeiten umsetzt. Die Kuratorin Munira Al Sayegh hat in Zusammenarbeit mit der in Basel, Zürich und Wien tätigen Kulturvermittlerin Verena Formanek elf Positionen aus dem arabischen Raum nach Basel gebracht, um mit Vorurteilen und Klischees aufzuräumen und uns die Geheimnisse zeitgenössischer Mythen aus der Golfregion näherzubringen.

Ungewohnte Symbolik

Im Eingangsbereich der Ausstellung analysiert Maitha Abdalla die geografisch bedingte Konditionierung in Bezug auf Mythen und Geschichten. In einem Gemälde evoziert sie einen imaginären, partiell unheimlichen Ort, den sie mit drei Skulpturen konfrontiert, die Mischwesen aus Nutztieren und Menschen zeigen und an Objekte erinnern, die man in Europa aus dem Surrealismus kennt. Schwein, Hahn und Maultier werden nach kulturellem Hintergrund mit unterschiedlicher Symbolik belegt, wobei die Künstlerin interessiert, wie bestimmte Normen dominieren und irgendwann als normativ erachtet werden.

Gegensätzlich hierzu zeigt sich die Arbeit «Barren Spring» von Mashael Alsaie, die dreizehn mit Weihrauch gefüllte Glasobjekte zeigt, die sich auf die Ain-Adhari-Quelle im bahrainischen Adhari-Park beziehen. Die Überlieferung besagt, dass die Quelle aus den Tränen einer Frau entstand, die dort in einem Palmhain vergewaltigt wurde. Zugleich verweisen die Objekte aber auch auf die heutige Situation des Parks und der wegen ökologischer Veränderungen versiegten Quelle.

Global total

Die Arbeit dokumentiert, wie nachhaltig und weitläufig sich ökologische Veränderungen auf Mythen, Geschichten und Traditionen auswirken. Die hervorragend kuratierte Ausstellung zeigt, wie sozialkritisch und politisch sich Künstlerinnen und Künstler in der Golfregion mit ihrer eigenen Geschichte, mit Wirtschaftswachstum und ökologischen Folgen auseinandersetzen. Der Kulturtransfer, der momentan an der Spitalstrasse zu sehen ist, verschafft einen Überblick über künstlerische Tendenzen, die in unseren Breitengraden kaum gezeigt werden, die sich aber von der europäischen Kunst nicht wesentlich unterscheiden und illustrieren, wie global das zeitgenössische Kunstnetzwerk funktioniert.

