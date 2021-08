Sweet Home: Einrichten im Spätsommer – Feriengefühl, bleib doch noch! Haben Sie Ferienhäuser oder Hotels während dem Sommer zu Neuem inspiriert? Diese einfachen Tipps zeigen, wie Sie dieses entspannte Gefühl mit nach Hause nehmen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Ein bisschen Tropical-Feeling

Bleibt heiss : Rattanmöbel und «Tropical De c o » . Foto über: Bedthreads

Ein Look, der immer Sonne, Sommer und Entspannung ausstrahlt, ist der «Tropical Chic». Die Basis des Stils bilden Stücke aus Rattan, die elegant und stilvoll inszeniert werden, wie hier dieser Konsolentisch. Wichtige Stylingelemente sind formstarke Objekte, Pastellfarben und Kunst.

Weiter nach der Werbung

Und so können Sie den Stil einfach umsetzen:

Lassen Sie sich vom «Miami Tropical Deco»-Stil inspirieren, zum Beispiel über Bilder des Good Time Hotels.

Geben Sie Rattansesseln rosa Kissen oder solche mit Animal-Printmustern.

Stellen Sie grosse Blätter und einzelne Blumen in skulpturale Vasen.

Wählen Sie auch überraschende Rattanelemente wie einen Spiegel mit geflochtenem Rahmen.

Rahmen Sie Vintage-Fotos mit tropischen Motiven in schlichte Rahmen.

2 – Schlafen wie im Süden

Künstlerisch: Kreativ wohnen wie in Südfrankreich. Foto über: Hotel le Sud

Der Süden Frankreichs war schon immer Inspiration für Künstler. Das Licht, die Farben und die Schönheit der Natur inspirierten viele Maler zu grossen Werken. Diese wiederum inspirieren Einrichter zu kreativen Wohnstilen, die sich auch in Hotels zeigen. Ein Beispiel ist das Hotel le Sud in Juan-les-Pins. Die Einrichtung lässt an Jean Cocteau, Fernand Léger oder Pablo Picasso denken – alles Künstler, die einmal in diesem legendären Dorf an der Côte d'Azur gewohnt haben.

Einfach zum Nachmachen sind:

Das Bett mit Wäsche oder einem Überwurf mit Streifenmuster beziehen

Bunte Keramikteller an die Schlafzimmerwand hängen

Dem Bett ein solch tolles Kopfteil geben

3 – Entspannte Leichtigkeit

Unbeschwert: Improvisation v erleiht dem Wohngefühl Freiheit. Foto über: SF Girl

Viele helle, warme Farben und ein paar starke Akzente, frische Blumenmuster und geflochtene Möbel helfen, dass mehr Leichtigkeit einzieht. Schön sind zum Beispiel Möbel mit Wienergeflecht. Stellen Sie Bilder auch mal auf ein Möbel oder an die Wand am Boden. Das schafft eine gewisse Unverbindlichkeit, zeigt, dass alles noch im Entstehen ist und wirkt dadurch unbeschwert.

4 – Schmuckstücke in Sonnenuntergangsfarben

Akzente: Vasen oder Schalen in Sommerfarben wecken auf. Foto: Anthropologie

Wenn Sie nach einzelnen Stücken suchen, die Sommer ausdrücken, dann sind Vasen und Schalen in Sonnenuntergangsfarben genau das Richtige. Beide machen viel her und können mit Blumen beziehungsweise mit Früchten versehen den Alltag freundlich aufputzen.

5 – Fläzen als hätten wir immer Freizeit

Auszeit: Mit einem grossen Sofa in einer warmen Farbe holen S ie sich die S onne i ns Haus. Foto über: Christine Delmar

Ferien sind die Krönung der Freizeit. Haben Sie daheim auch genügend Platz, um einfach so zu fläzen und zwischendurch dem schönen Nichtstun zu frönen? Wenn nicht, dann ist jetzt vielleicht die Zeit für eine neue, wirklich grosse Couch. Wählen Sie eine warme, sonnige Farbe, wie zum Beispiel Bernstein, Rost oder ein Rosé.

6 – Riviera-Chic

Schlicht schön: Die Eleganz der Einfachheit auf südfranzösische Art. Foto über: Fashion me now

Es gibt Hotels, die sind so chic, dass sie Influencer aus der ganzen Welt anziehen. Diese machen dann die Hotels so bekannt, dass man fast meint, selbst schon da gewesen zu sein. Eines ist das Hôtel les Roches Rouges in Saint-Raphaël. Es besticht mit einer schlichten Eleganz, die eine neue Art von Riviera-Chic ausdrückt.

Die Zutaten zum neuen Riviera-Stil:

Mehr Terrakotta als grelle Farben

Mehr Kunst als Dekor

Naturmaterialien wie Rattan, Leder und Leinen

Viel Weiss – sehr viel Weiss

Schwarz-weisse Streifen

Midcentury-Chic

Kunstbücher statt Krimis

Rosé statt Champagner

7 – Meerfarbe auf dem Bett

Stark: Statementstücke sorgen für Veränderung. Foto über: Stilinspiration

Manchmal braucht es wenig und alles sieht anders aus. Das Wenige muss aber stark sein, wie etwa eine tolle Decke, ein farbiges Akzentmöbel, ein Bild oder eine eindrucksvolle Leuchte. Wenn Sie die Sommerstimmung für immer einfangen möchten, dann wählen Sie etwas, das Sie an den Sommer denken lässt – auch dann, wenn der Himmel wieder in Grau die Welt verschleiert. Hier in diesem Beispiel ist es eine dekorative Decke, die ein wenig an die blau-weissen Collagen von Matisse denken lässt.

Andere solche Stücke sind:

Eine grosse Rattanleuchte, wie die Dou Floor Lamp von Ferm Living

Der rot-blaue Navajo Teppich von Frohsinn Zürich

Der blaue Bold Chair von Edition Populair Zürich

Matisse über dem Bett

Wie die Profis: Junges Interiordesign verbindet Frische mit Tradition. Foto und Interiordesign: Beata Heumann

Es lohnt sich, die Portfolios der jungen, angesagten Interiordesigner genauer anzuschauen. Da fällt nämlich auf, dass sie gewagt, grafisch und frisch einrichten und keine Angst vor Farben und starken Statements haben. Ein gutes Beispiel ist Beata Heumann, eine schwedisch englische Interiordesignerin. In diesem Schlafzimmer hat sie in ihrem eigenen internationalen Stil Sommerfrische eingefangen. Mit hellen, frischen Farben für das Bett und die Leuchten, einem grünen, unifarbenen Teppich, einem bunten Wandteppich, einer rustikalen Schnurleuchte und einer Serie von Prints von Matisse. So hat der Raum einen Hauch von Südfrankreich, der auch an einem grauen Herbsttag für Gemütlichkeit sorgt.

8 – Wie wärs mit dem Artsy-Stil?

Kreativ: Zufallsentdeckungen statt Programm hält die Freude am Wohnen und Einrichten wach. Foto über: Thou Swell

Dieser regt nämlich die Kreativität an und macht Wohnen entspannter. Suchen Sie vermehrt nach starken Einzelstücken. Mischen Sie unterschiedliche Stile und kümmern Sie sich mehr um die Kunst. Besuchen Sie öfters Galerien, gehen Sie in die Ateliers von jungen Künstlern und stöbern Sie in Antiquitätengeschäften und Antiquariaten. All dies ist ein schöner Beginn der neuen Saison und rettet uns hinüber – vom inspirierenden, leichten Sommer in die kältere Jahreszeit.

9 – Get the look:

Lust auf einen Matisse-Print, die absolut tolle Wolldecke mit dem blauen Muster oder einfach auf ein Lämpchen oder ein paar Teller, die Feriengefühl in die Wohnung zaubern? Ich habe hier für Sie einige Shoppingtipps zum Look zusammengestellt. Einige davon sind ähnlich, andere identisch. Wie immer bei Shoppingtipps kann ich keine Gewähr geben, ob die Produkte vorrätig sind und ob der Preis noch der gleiche ist. Aber ich denke, sie zeigen, dass man, wenn man ein bisschen stöbert, manchmal eben genau das findet, wonach man gesucht hat:

Das Konsolenmöbel im Tropical-Stil gibt es nur bei Made England und nicht auf der Schweizer Seite. Es ist bereits im Ausverkauf und kostet etwa 200 Euro.

Handgemalte Keramikteller, die Sie über das Bett hängen können wie im Hotel du Sud gibt es in der Hotel-Magique-Kollektion bei Anthropologie Europe zu 16 Euro.

Den poppigen Klassiker, die Tischleuchte Snoopy von Flos, gibt es zum Beispiel bei Connox zu 880 Franken.

Eine ähnliche Rattankommode, die für Leichtigkeit im Haus sorgt, gibt es von HK Living bei Connox zu 1490 Franken.

Die rosa Vase Sunset ist nur auf der US Seite von Anthropologie zu bekommen, zu 48 Dollar.

Wenn Sie Lust haben auf dieses bersteinfarbene Modularsofa: Es heisst Ellis und ist von Sofacompany.

Ein cooler Couchtisch dazu ist der Coffeetable white von Ikon København zu 11’900,00 Dänischen Kronen, das sind etwa 1700 Franken.

Ein ähnliches Lämpchen wie im Zimmer des Hotels Les Roches Rouge ist die Terrakotta-Vasenlampe von Zara Home zu 90 Franken.

Das Prachtstück von einer Wolldecke ist von Artek. Sie ist auch noch in anderen Farben und mit anderen Motiven erhältlich. Die blaue Wolldecke 130/200 gibt es zu 125 Franken.

Sie wünschen sich auch einen Matisse-Print? Diesen hier habe ich in der Fondation Beyeler zu 25 Franken entdeckt.

Wenn Sie auch einen grünen Teppich ins Schlafzimmer möchten, wie es die Interiordesignerin Beate Heumann in dem schönen Schlafzimmer mit den Matisse-Prints gemacht hat, dann passt vielleicht der moosfarbene Teppich von &Tradition 170/240, der bei Connox zu 1160 Franken erhältlich ist.

Einen ähnlichen Glastisch mit schwerer Gussglasplatte habe ich bei Artiana Zürich zu 1230 Franken entdeckt, dort ist zwar gerade nicht auf Lager, aber wer weiss, vielleicht können Sie ihn bestellen lassen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.