Ferienende und Regen in Sicht – Stau am Gotthard erreicht wieder die Zehn-Kilometer-Marke Das nahende Ende der Ferien machte sich am Freitag auf der A2 in Richtung Norden bemerkbar. Im Tessin ist aufs Wochenende zudem Regen angesagt.

Die Rückreise aus dem Tessin in die Deutschschweiz ist für Reisende am Freitag erneut schleppend verlaufen. Am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr auf der A2 im Tessin zwischen Faido und Stalvedro auf einer Länge von zehn Kilometern.

Dies bedeutete eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden, wie der Touring Club der Schweiz (TCS) auf Twitter mitteilte. In den vergangenen Tagen war es beidseitig des Gotthard-Tunnels immer wieder zu längeren Staus und Wartezeiten gekommen.

Neben dem nahenden Ende der Schulferien in fast allen Kantonen dürfte auch die im Süden erwartete Wetterverschlechterung zu einem verstärkten Verkehrsaufkommen beigetragen haben. Für das kommende Wochenende werden im Tessin grössere Regenmengen erwartet.

Vor und nach dem Osterwochenende staute sich der Verkehr auf der Nord-Südachse mehrfach. Die grösste Blechschlange wurde am Karfreitag verzeichnet – sie wuchs im Kanton Uri auf bis zu 22 Kilometer an. Nur an Ostern 1998 war der Stau länger.

