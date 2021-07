Ferienanfang und Club-Öffnungen - Über zwei Stunden anstehen vor dem Basler Testzentrum

Bündeli-Tag – Ferienanfang und Club-Öffnungen führen zu Run auf Corona-Tests Vor dem Corona-Testzentrum beim Unispital bildete sich am Freitag eine lange Schlange. Sechs Getestete erzählen, warum sie die Warterei auf sich nahmen. Tobias Burkard

Vor dem Testzentrum beim Unispital bildete sich eine lange Schlange. Wartezeiten von über zweieinhalb Stunden waren die Folge. Foto: Dominik Plüss

Freitag vor Ferienbeginn. Die Vorbereitungen sind getroffen, Flüge und Züge gebucht. Auch die wieder offenen Clubs warten auf die Besucherströme. Was den Ferien- und Feierwilligen nun noch fehlt, ist ein negativer Corona-Test. Diesen braucht es, um an viele Feriendestinationen überhaupt reisen oder an öffentlichen Anlässen teilnehmen zu können (hier finden Sie genauere Angaben).

Vor dem Bündeli-Tag begaben sich deswegen zahlreiche Baslerinnen und Basler zum Corona-Testzentrum beim Unispital. So viele, dass es zu Wartezeiten von über 2,5 Stunden kam. Selbiges war vor dem Testzentrum beim Rothen-Labor zu beobachten. Auch viele Apotheken waren ausgebucht.