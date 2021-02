50 Jahre Frauenstimmrecht – Feminismus – eine von Wut genährte Bewegung Was sind eigentlich die vier Wellen des Feminismus? Welche Frauen haben dafür gekämpft und welche Konfliktlinien gab es? Ein Rundgang. Michèle Binswanger

Mitten in der Gesellschaft angekommen: Frauenstreik 2019 in der Schweiz. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Man kann ihnen nicht genug danken, den Frauen, die genug hatten. Genug davon, Eigentum des Mannes zu sein, als minderwertig zu gelten, keine Rechte zu haben. Sie stiegen auf die Barrikaden und setzten das in Gang, was früher Frauenbewegung genannt wurde und heute das Label Feminismus trägt. Es ist ein Kampf, dessen Anfänge sich nicht genau bestimmen lassen und dessen Ende kaum abzusehen ist. Auch deshalb, weil sich Inhalte und Ziele der Bewegung seit ihren Anfängen stark gewandelt haben – und auch heute in Bewegung sind. Denn wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Feminismus reden?