Rotblau weltweit – Felipe Caicedo löst eine Juve-Legende ab Der Lazio-Stürmer trifft erneut in letzter Minute und sichert den Römern gegen Spezia drei Punkte. Anderen Ex-Baslern läuft es weniger gut: Renato Steffen leidet in Wolfsburg, Mohamed Elneny in London und Samuele Campo in Darmstadt. Simon Tribelhorn

Der frühere FCB-Spieler Felipe Caicedo (l.) erobert die Herzen der römischen Fussballfans. Foto: Keystone

Deutschland

Gerade als es bei ihm so gut lief wie noch nie während seiner Zeit bei Wolfsburg, verletzte sich Renato Steffen Anfang März am Sprunggelenk. Sechs Skorerpunkte in zehn Spielen hatte der Flügelspieler zu verbuchen und ist somit mitverantwortlich dafür, dass Wolfsburg erster Verfolger von Bayern München und Leipzig ist. Die «Wölfe» haben so gute Chancen auf eine Champions-League-Qualifikation wie schon lange nicht mehr. Vor dem Spiel gegen Köln erklärte Wolfsburg-Coach Oliver Glasner, dass der Schweizer dem VfL Wolfsburg «sicherlich einige Wochen» fehlen werde. Um einiges glücklicher kann sich Yann Sommer schätzen: Der Torhüter reiste früher als geplant von der Nationalmannschaft ab, auf Instagram gab er den Grund dafür bekannt: Er wird erneut Vater. Unter einem Bild mit Frau und Tochter schrieb er: «Wir freuen uns sehr, bald ein neues kleines Mädchen begrüssen zu dürfen.» Bereits am Samstag stand Sommer wieder im Tor von Mönchengladbach und durfte sich gleich auch noch über einen 2:1-Sieg gegen Freiburg freuen. Samuele Campo kommt bei Darmstadt weiterhin nicht zum Einsatz. In acht Spielen kam der 25-Jährige nur einmal gegen Karlsruhe für die letzten sieben Minuten ins Spiel, während der restlichen Partien musste er auf der Bank Platz nehmen. Bis zum Sommer ist Campo vom FCB an Darmstadt ausgeliehen, die «Lilien» besitzen die Möglichkeit einer definitiven Übernahme des offensiven Mittelfeldspielers im Sommer. Aufgrund Campos mangelnder Einsatzzeit sieht es jedoch Stand jetzt nicht so aus, als würde man von dieser Gebrauch machen. Dass Jürgen Gjasula in den nächsten Wochen nicht im Kader von Magdeburg stehen wird, ist hingegen schon klar. Der 35-Jährige zog sich einen Meniskusriss zu und wird für längere Zeit ausfallen.