Baselbieter Luft – Feinstaubbelastung nimmt zu Die Ozonbelastung war 2021 aufgrund ausgebliebener sommerlicher Schönwetterperioden deutlich geringer, meldet das Lufthygieneamt. Daniel Aenishänslin

Abendverkehr und Stau auf der A2 auf Höhe Muttenz und Birsfelden. Das belastet die Luft. Foto: Stefan Leimer

Für Stickstoffdioxid wurde 2020 ein starker Rückgang ausgewiesen, was auf ein geringeres Verkehrsaufkommen aufgrund der Corona-Einschränkungen zurückzuführen sei, meldet das Lufthygieneamt beider Basel in ihrem Jahresbericht zur Luftqualität. Die Belastung habe sich 2021 jedoch kaum verändert. An allen Messstellen sei sie ähnlich hoch gelegen wie im Vorjahr.

Der Grenzwert der Luftreinhalte-Verordnung von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel sei an den verkehrsreichen Standorten wie der Autobahn A2 in der Hard mit 36 Mikrogramm pro Kubikmeter nach wie vor überschritten worden. An verkehrsärmeren Orten werde der Grenzwert mit Werten unter 20 Mikrogramm pro Kubikmeter seit längerer Zeit eingehalten.

Die Feinstaubbelastung in der Region habe sich ähnlich präsentiert wie im Jahr zuvor. Die Werte hätten geringfügig zugenommen oder seien auf Vorjahresniveau verblieben. Der Grenzwert der Luftreinhalte-Verordnung von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel für Feinstaub der gröberen Fraktion sei überall eingehalten worden.

Für die feinere Fraktion zeige sich ein ähnliches Bild. Der Grenzwert der Luftreinhalte-Verordnung von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel sei mit Werten von 8 bis 13 Mikrogramm pro Kubikmeter jedoch nur knapp eingehalten oder sogar überschritten worden. Aufgrund der Saharastaub-Ereignisse im ersten Quartal 2021 seien ungewöhnlich hohe Tageshöchstwerte registriert worden.

Zu viel Ozon, aber weniger

An allen Standorten sei der Ozon-Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter im 2021 während 85 bis 160 Stunden überschritten worden. Erlaubt wäre eine Überschreitung von jährlich einer Stunde. Im Vergleich zum Vorjahr (Station Chrischona 361 Stunden) sei die Überschreitung aufgrund des kühlen und regnerischen Sommers aber deutlich geringer ausgefallen.

Gemeinsam mit den Kantonen Aargau, Bern, Jura und Solothurn veröffentlicht das Lufthygieneamt

beider Basel die Jahresberichte zur Luftqualität in der Nordwestschweiz. Für den Bericht 2021

wurde auf eine moderne digitale Form umgestellt, die mit Smartphone, Tablet und PC nutzbar ist.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Smartphone-App «airCHeck», mit der die aktuelle Luftqualität für

die gesamte Schweiz einsehbar ist.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.