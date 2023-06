Grüner kämpft gegen Feuerwerk – «Feinstaub, Abfall, Tiere in Angst und Schrecken» Die kritischen Fragen des grünen Binninger Einwohnerrats Thomas Schwarb zum Thema Feuerwerk finden beim Gemeinderat wenig Gehör. Rolf Zenklusen

Der Einwohnerrat Thomas Schwarb (Grüne) kritisiert das Feuerwerk. Symbolfoto: Boris Müller

Thomas Schwarb, Einwohnerrat der Grünen in Binningen, hat wenig Gefallen an Raketen und Feuerwerkszeug. Dabei würden «Rekorde bei der Feinstaubbelastung» verzeichnet, Haus- und Wildtiere «in Angst, Schrecken und Panik versetzt» und «Abfall in grossen Mengen» auf der Strasse landen. In einer Interpellation fragt Schwarb den Gemeinderat, ob er bereit sei, eine Regulierung von Feuerwerken zu erarbeiten – etwa in Form von Schutzzonen, erlaubten Zonen für Feuerwerk oder einer allgemeinen Bewilligungspflicht.

Diese Vorschläge stossen beim Gemeinderat auf wenig Gegenliebe. «Feuerwerke sind bereits heute nur eingeschränkt zulässig», schreibt der Gemeinderat in der Antwort auf die Interpellation. Eine kleine Verschärfung sei bei der Revision des Polizeireglementes vorgesehen: Künftig soll Feuerwerk ausserhalb der traditionellen Anlässe nur noch «bei Grossveranstaltungen von öffentlichem Interesse und mit Bewilligung des Gemeinderates» zugelassen sein. Den Aufwand für die Erarbeitung von Schutzzonen beziehungsweise zugelassenen Zonen schätzt der Gemeinderat als zu gross und den Erfolg als zu gering ein.

Sollen Hauseigentümer zahlen?

Zuvor gab an der Einwohnerratssitzung die Teilrevision des Wasservertrages mit den Industriellen Werken Basel (IWB) viel zu diskutieren. Falls die IWB den Standort eines Wasserübergabepunktes an Hauseigentümer ändern, hätten diese «die Hausinstallationen an die neuen Verhältnisse anzupassen und die damit verbundenen Kosten zu tragen.» Dagegen wehrte sich Sven Inäbnit (FDP). Er sieht nicht ein, weshalb Hauseigentümer dafür zahlen müssen, da sie die Änderung des Übergabepunktes weder gewollt noch bestellt haben. Das Argument der IWB, dass diese Bestimmungen in Basel-Stadt gelten, zählt für Marc Schinzel (FDP) nicht: «Unsere Politik wird in Binningen gemacht, nicht in Basel.» Schinzel forderte den Gemeinderat auf, kreative Lösungen zu suchen, damit die Hauseigentümer nicht zahlen müssen. Christoph Daniel Maier (FDP) beantrage, den entsprechenden Paragrafen aus dem Vertrag mit den IWB zu streichen.

Davor warnte Caroline Rietschi (SP), Gemeindepräsidentin ad interim: «Das würde heissen, dass die Gemeinde dafür zahlt.» Thomas Hafner (Mitte/GLP) meinte, «ein Entgegenkommen von den IWB» könne Binningen nicht erwarten. Die erwähnten Fälle seien selten; falls sie vorkämen, solle das die Gemeinde aus der Wasserkasse zahlen. Lewin Lempert (SP) wehrte sich gegen «Subventionen für Hauseigentümer». Auch Urs Hauri (Grüne) war der Ansicht, Hauseigentümer müssten das selbst zahlen. Mit 17 zu 16 Stimmen und einer Enthaltung entschied der Einwohnerrat, den entsprechenden Paragrafen zu streichen. Für die Streichung stimmten SVP, FDP und Teile der Mitte/GLP.

Roman Oberli (SVP) ist neuer Einwohnerratspräsident von Binningen; Karin Müller Bürgler (SP) steht ihm neu als Vizepräsidentin zur Seite. Foto: Rolf Zenklusen

An der Sitzung vom Montagabend wurde der SVP-Politiker Roman Oberli als Nachfolger von Beatrice Büschlen (Grüne) zum neuen Einwohnerratspräsidenten von Binningen gewählt. Der 26-Jährige bekam 29 von 32 gültigen Stimmen. Neue Vizepräsidentin ist Karin Müller Bürgler (SP). Die 62-Jährige erhielt 29 von 31 gültigen Stimmen.

