Senfkorn – Fein gesponnen: Das Engelshaar In jedem gut sortierten türkischen Laden ist die Pastasorte namens Engelshaar zu finden, luftdicht abgepackt. Damit lässt sich das türkische Dessert Künefe zubereiten, aber nicht nur. Heinz Eckert

Das Engelshaar ist eine fein gesponnene Pastasorte. Mit ihr lässt sich beispielsweise die türkische Süssspeise Künefe herstellen.

Vigevano hiess die letzte Etappe unserer Italienreise – eine kleine Stadt, 30 Kilometer von Mailand entfernt, die mit der Piazza Ducale einen der schönsten Renaissanceplätze überhaupt vorweist. Vigevano wird uns nicht nur deshalb, sondern auch kulinarisch in bester Erinnerung bleiben. Auf dem reichhaltigen Samstagsmarkt kauften wir wunderbare Steinpilze und Tenerumi, das Kraut der sogenannten Schlangenkürbisse, aus dem sich ein leckeres Gemüse zubereiten lässt. Und am Abend zuvor hatten wir in einem sehr guten Fischrestaurant dermassen grosse Portionen vorgesetzt bekommen, dass uns beim Anblick fast der Appetit verging. Aber gut war es trotzdem – vor allem die in Engelshaar eingewickelten und gebratenen Scampi. In dieser Art lassen sich diese Krustentiere nature oder auf einem Coulis aus frischen Tomaten oder mit ein wenig Mayonnaise servieren. Ein Genuss!