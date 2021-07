Sweet Home: «Dolce far niente» – Feiern Sie den Sommer wie in Italien Mit diesen zehn Ideen für viel charmante Italianità lässt sich die schönste aller Jahreszeiten wunderbar zelebrieren. Marianne Kohler Nizamuddin

Italien und der Sommer sind ein Liebespaar. Einen Teil davon können Sie sich auch in Ihren Sommeralltag zu Hause zaubern. Feiern Sie grosse und kleine Sommerfeste auf die italienische Art und verreisen Sie so schon mal ein bisschen in Richtung Süden. Foto über: Matouk

1 — Persönliche Einladungen

Persönlich und poetisch: Postkarten geben überraschende Einladungen ab. Foto: MKN

Verschicken Sie die Einladung für eine Sommerparty nicht per Whatsapp, sondern schreiben Sie Postkarten. Bestimmt haben Sie noch einige von Ihren Ferienaufenthalten in Italien, und falls nicht, finden Sie im Brockenhaus welche. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihre Freunde freuen werden, wenn sie eine bunte Karte mit blauem Meer und einer persönlichen, von Hand geschriebenen Einladung im Briefkasten entdecken, statt bloss Werbung und Rechnungen. Wenn Sie keine Postkarten finden, dann drucken Sie Ferienfotos im Postkartenformat aus.

