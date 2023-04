Entlassung von Museumsdirektor – Fehlmann blitzt vor Bundesgericht ab Der Ex-Direktor des Historischen Museums Basel zog seine Freistellung vor Bundesgericht. Dieses stellt sich hinter die Basler Justiz, der Fehlmann «Willkür» unterstellt.

Marc Fehlmann, ehemaliger Direktor des HMB. Archivfoto: Lucia Hunziker

Die Causa Fehlmann neigt sich dem Ende zu. Der Wirbel rund um die Freistellung von Marc Fehlmann als Direktor des Historischen Museums Basel durch die damalige Regierungsrätin Elisabeth Ackermann war gross. Und beschäftigte Politik, Medien und die Justiz.

Letztere fällte Ende März einen weiteren Entscheid in dieser Angelegenheit. Fehlmann wollte vom Bundesgericht bestätigt bekommen, dass seine Freistellung rechtswidrig war. Dies, weil das Basler Präsidialdepartement, dem Ackermann damals vorstand, ihn entliess.

Nach Ansicht von Fehlmann und seinen Anwälten hat Ackermann dazu die Berechtigung gefehlt, weil nicht der Gesamtregierungsrat eine Genehmigung dazu erteilt habe.

Dazu erklärt das Bundesgericht: Der Entscheid Ackermanns hätte schwerwiegend und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar fehlerhaft sein müssen. Nur unter diesen Voraussetzungen hätte das Bundesgericht einen Grundsatzentscheid gefällt. Diese Kriterien seien aber nicht erfüllt, heisst es im Urteil. Zudem sähe das Bundesgericht bei einer Gutheissung der Beschwerde Fehlmanns die Rechtssicherheit – also die Klarheit, Voraussehbarkeit und Beständigkeit des Rechts – gefährdet.

Vorwurf der Willkür

Weshalb das Präsidialdepartement, das als Arbeitgeberin im Arbeitsvertrag stand, nicht auch für dessen Beendigung zuständig sein solle, «erschliesst sich nicht», steht weiter. Und: Der behauptete Mangel könne nicht so schwerwiegend oder offensichtlich sein, wenn er bei der Kündigung – bei der Anwälte involviert waren – nicht aufgefallen sei.

Fehlmann beschwerte sich beim Bundesgericht auch über die basel-städtische Justiz. Ihm seien im Verfahren Grundrechte verwehrt worden. Das habe dazu geführt, dass «das kantonale Gericht den Sachverhalt offensichtlich unvollständig, qualifiziert falsch beziehungsweise willkürlich und damit rechtsverletzend» gewürdigt habe, heisst es im Urteil. Zudem habe das Appellationsgericht Basel-Stadt kantonales Recht «willkürlich angewendet».

Fehlmann will Schlussstrich ziehen

Weil es um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geht, das auch ohne Kündigung am 31. März 2022 geendet hätte, sei das Rechtsschutzinteresse in dieser Angelegenheit seit 1. April 2022 nicht mehr gegeben. Das Bundesgericht gab deswegen Fehlmann auch in diesem Punkt nicht recht.

Dass Fehlmann mit der Gutheissung der Beschwerde eine «Grundlage für allfällige Forderungen gegenüber dem Kanton Basel-Stadt» hätte, würde das Rechtsschutzinteresse nicht wiederherstellen. Das Bundesgericht hält abschliessend fest, dass die grundsätzliche Bedeutung der Fragestellung zu gering sei, um unter das öffentliche Interesse zu fallen, da der Fall «aussergewöhnlich» sei.

Fehlmann äussert sich auf Anfrage dieser Zeitung zum Urteil: «Marc Fehlmann will jetzt endlich einen Schlussstrich unter diese Sache ziehen. Er wünscht seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger, dass ihm oder ihr nicht das Gleiche widerfährt wie ihm.»

Jahrelanger Konflikt

Der Konflikt zwischen dem strittigen Museumsdirektor und seiner vorgesetzten Behörde, eben dem Präsidialdepartement, hatte sich über mehrere Jahre hingezogen, die Gerichte wiederholt beschäftigt, für etliche Zeitungsschlagzeilen geführt und schliesslich sogar die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Basler Grossen Rates auf Trab gehalten.

Zum Streit zwischen dem Museumsdirektor und der damaligen Vorsteherin des Präsidialdepartements war es im September 2019 gekommen. Inhaltliche Details zur eskalierenden Situation sind mit Verweis auf das Amtsgeheimnis nie bekannt gegeben worden.

Im Januar 2020 vereinbarten das Präsidialdepartement und der Museumsdirektor gemeinsam die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses auf Ende März 2022. Teil dieser Vereinbarung war, dass mit einem Coaching versucht werden sollte, die restliche Direktionszeit konfliktfrei bewältigen zu können, was aber nicht gelang.

Schliesslich sah die Vereinbarung vor, dass das Präsidialdepartement den Direktor bei einem Scheitern der Konfliktbewältigung freistellen könne, was denn auch geschah.

SDA/kom

