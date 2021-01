Wenn das Tram nicht fährt – Fehlende News auf den Bildschirmen Der frühere Grossrat Daniel Jansen lanciert einen angeregten Disput auf Facebook über die BVB-Kommunikation. Daniel Aenishänslin

Der ehemalige Grossrat und heutige Kulturunternehmer Daniel Jansen ärgert sich über die (Nicht-)Kommunikation der BVB: Dominik Plüss

Tragischer Unfall. Am Dienstag wurde ein 96-jähriger Fussgänger beim Marktplatz von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Absperrungen der Polizei verhinderten bis auf weiteres einen geregelten Tramverkehr. Der ehemalige Grossrat und heutige Kulturunternehmer Daniel Jansen zeigte an diesem Tag zwar Verständnis für die ergriffenen Massnahmen, nicht aber für die Kommunikation der BVB. Und das hatte einen bestimmten Grund.

Jansens elfjährige Tochter musste nach Schulschluss vom Matthäusquartier heim ins Gundeli. 105 Minuten soll sie unterwegs gewesen sein, ehe sie aufgelöst nach Hause kam. Zuerst sei sie mit dem Tram unterwegs gewesen, worin sie keine Infos erhalten habe, dann zu Fuss durchs winterkalte Basel marschiert.

Über Facebook machte Daniel Jansen seinem Ärger Luft: «Liebe Basler Verkehrsbetriebe, ich staune immer wieder, wieso in jedem Tram so viel teure Monitore sind, die leider oft keinen Nutzen für die Fahrgäste haben. Gerade in Situationen wie heute (Sperrung Innerstadt wg tragischem Unfall), wäre es ein Leichtes, all die Umleitungen auf den Monitoren bekannt zu geben. Nicht jeder hat Twitter im Hosensack, und die Durchsagen sind zwar auch gut, aber oft zu schnell, um sich alles merken zu können. Ich freue mich auf eine Antwort der BVB.»

Idee für gut befunden

Sonja Körkel, die Mediensprecherin der BVB, nahm den Ball auf. «Wir überprüfen laufend unsere Kommunikationskanäle, insbesondere die Fahrgastkommunikation», äussert sie auf Anfrage dieser Zeitung, «im Jahr 2019 wurde beispielsweise die ganze Baustellenkommunikation neu konzipiert.» Seit einiger Zeit laufe nun das Projekt «Echtzeit in Fahrzeugen». Dieses sei zum grössten Teil bereits «ausgerollt und live» in den Fahrzeugen.

Bei Unfällen und Störungen bleibt die Fahrgastinformation mitunter auf der Strecke. Foto: Kostas Maros

Das Projekt «Echtzeit in Fahrzeugen» versorgt die Fahrgäste mit Umsteigeinformationen an Knotenpunkten, mit Störungsmeldungen oder betrieblichen Meldungen, beispielsweise zu Baustellen. «In Echtzeit bedeutet», so Körkel, «dass das System bei Verspätungen die realen Zeiten anzeigt und nicht die Zeiten, die der Fahrplan vorgibt.» Aktuell jedoch sei noch nicht möglich, was sich Jansen wünscht: unmittelbar auf die Monitore zuzugreifen. «Weitere Anpassungen und Neuerungen in Sachen Fahrgastkommunikation – beispielsweise Live-Aufschaltungen von Informationen zu Umleitungsrouten im Ereignisfall – sind in Planung», stellt die Mediensprecherin in Aussicht.

Auf Facebook gings in einer ersten Phase etwas hitzig zu. Sonja Körkel meldete sich mit einer Prise Humor. Sie komme direkt aus der Mittagspause, in der sie sich einen «leckeren Salat» gegönnt habe. Der Salat wiederum blieb Daniel Jansen im Hals stecken, da er zu diesem Zeitpunkt noch immer nichts von seiner Tochter gehört hatte. Dass sich Körkel überhaupt auf eine Diskussion via Facebook einliess, habe ihn nicht erstaunt. «Damit habe ich schon gerechnet», sagt er, «ein professionelles Unternehmen sollte sich mit Kritik

auseinandersetzen.»

Ein «Luxusproblem»

Auch Jansen selbst musste sich mit Kritik auseinandersetzen. In der lebhaft geführten Diskussion wurde ihm Pietätlosigkeit unterstellt. «Exgüsee. Ich verstehe ja, dass es nervt, wenn kein Tram fährt. Aber mal einfach so nebenbei: Hier ist ein Mensch tödlich verunglückt.» Damit könne er umgehen, sagt Daniel Jansen. Und er respektiere die Meinung anderer. «Natürlich ist das gemessen an anderen Problemen dieser Welt ein Luxusproblem.»

Auch eine Antwort auf das Tempo der Durchsagen liefert Sonja Körkel nach: «Wir sind uns bewusst, dass die Aufnahmefähigkeit gerade bei mündlichen Informationen teilweise begrenzt ist.» Ob es Optimierungsmöglichkeiten gibt, werde laufend geprüft. Nach anfänglichen Unstimmigkeiten vertrugen sich Daniel Jansen und Sonja Körkel schliesslich wieder. Körkel rief Jansen an. «Sie sagte mir, die Problematik sei den BVB bewusst», erzählt dieser, «wir telefonierten 20 Minuten und hatten ein wirklich gutes Gespräch.»