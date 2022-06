Verletzte in Riehen – Fehde zwischen zwei Paaren eskaliert Die Basler Polizei musste am Sonntagvormittag bei einem Streit zwischen einem Schweizer und einem italienischen Paar eingreifen. Zwei Personen wurden verletzt ins Spital gebracht.

Die Basler Kantonspolizei wurde am Sonntag bei einem Streit mit vier Beteiligten zu Hilfe gerufen. Symboldbild: Georgios Kefalas (Keystone)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Paaren sind am Sonntagmorgen in Riehen zwei der Beteiligten verletzt worden. Ein Mann und eine Frau mussten in ein Spital gefahren werden.

Der Streit zwischen einem italienischen und einem Schweizer Paar sei gegen 10.45 Uhr an der Morystrasse entfacht, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zunächst sei der Streit verbal ausgetragen worden, dann tätlich.

Die 40-jährige Italienerin und ihr 43-jähriger Landsmann zogen sich dabei Verletzungen zu. Über den Grund der Auseinandersetzung ist im Communiqué nichts zu erfahren. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

SDA/bor

