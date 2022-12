Welche Überraschungen wird 2023 bereithalten? Bildmontage: Basler Zeitung

Das alte Jahr hat gezeigt: So ziemlich alles kann geschehen. Um Mitternacht enden an Silvester zwölf Monate voller überraschender Momente, unvorhergesehener Entwicklungen und plötzlicher Fügungen. Hätten Sie vor einem Jahr erahnt, was 2022 passieren wird?