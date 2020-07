Zürcher weiter ohne Erfolg – FCZ verliert gegen Lugano – Europa-Trio im Gleichschritt Der FC Zürich bleibt seit den positiven Covid-19-Fällen punkte- und torlos. Das 0:1 in Lugano war die dritte Niederlage in Serie. Auch Luzern und Servette gehen als Verlierer vom Platz. Sven Micosse

Der FC Zürich bleibt auch im dritten Spiel nach der Quarantäne ohne Sieg und Tor. Gegen Lugano verliert der FCZ auswärts 0:1. Bild: Freshfocus Die Zürcher starteten mit Schwierigkeiten ins Spiel und wirkten phasenweise müde. Doch vor allem in der zweiten Halbzeit agierten sie stärker, ein Treffer gelang allerdings nicht. Bild: Keystone 1 / 7

Nach der Pause, als sie mit 0:1 im Rückstand lagen, hatten die Zürcher mehr Spielanteile und etwas bessere Torchancen, die Hereinnahme von Henri Koide setzte neue Energien frei. Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung lancierte er Benjamin Kololli dessen Schuss vom Pfosten zurückprallte.

Torflaute gegen Lugano bleibt bestehen

Und auch die zweite gute Chance hatte die Nummer 70, seinen Abschlussversuch vereitelte aber Goalie Noam Baumann mit einer Glanzparade. Ein Torerfolg war den Zürchern aber nicht mehr vergönnt, wie so oft gegen Lugano: sieben Mal in den letzten acht Duellen blieben sie ohne Torerfolg.

Trainer Ludovic Magnin hatte seine Aufstellung im Vergleich zum 0:5 am Samstag gegen die Young Boys auf fünf Positionen verändert, und setzte primär auf eine solide Defensive. Sieben Zürcher staffelten in der ersten Halbzeit zurück, und liessen nur wenige wirklich gefährliche Torchancen zu.

Per Traumtor zum Matchwinner

Einen davon führte aber durch einen sehenswerten Distanzschuss von Olivier Custodio zum 1:0. Den Corner, der zum Tor führte, hatte Mirlind Kryeziu verursacht, der Verteidiger, der sein Comeback gab, nachdem er als erster Zürcher positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Dank dem Resultat aus der Stockhorn-Arena beträgt der Rückstand auf die Genfer und den Europacup-Platz weiterhin vier Punkte, zudem hat der FCZ ein Spiel weniger ausgetragen. (mke)

Thun deklassiert Servette

Der FC Thun holte gegen Servette bereits den fünften Heimsieg in Serie. Beim 5:1-Erfolg gegen die Genfer überzeugten die Berner Oberländer auf der ganzen Linie. Den Grundstein zum Erfolg legte die Mannschaft von Trainer Marc Schneider bereits im ersten Spielabschnitt mit zwei Toren nach Eckbällen.

Matteo Tosetti bereitete die beiden Kopfballtreffer durch Nikki Havenaar (8.) und Chris Kablan (32.) jeweils mit Massflanken vor. Die 2:0-Führung spielte den konterstarken Thunern im zweiten Spielabschnitt in die Karten. Ridge Munsy erhöhte nach einem feinen Solo kurz nach der Pause auf 3:0.

Heimteam bringt nichts aus der Ruhe

Selbst Servettes postwendender Anschlusstreffer durch Alex Schalk (53.) erschütterte die Thuner nicht im Geringsten. Sie zogen ihr Ding mit viel Selbstvertrauen durch, spielten sich sogar in einen kleinen Rausch.

Eine Augenweide, wie die Thuner vor dem 4:1 den Ball in ihren Reihen zirkulieren liessen, bevor Miguel Castroman mit einem überlegten Innenristschuss einnetzte. Überragend, wie Ridge Munsy in der 71. zu einem weiteren Solo ansetze, die Genfer Abwehrspieler zu Schuljungen degradierte und zum 5:1-Schlussstand für den FC Thun traf. (lüp)

Geschwächte Luzerner verlieren erneut

Das FCL-Tief geht weiter: Das Team von Celestini hat unglücklich 1:2 gegen Sion verloren und zog die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen ein. Die Walliser sicherten sich den Sieg bereits in der ersten Halbzeit mit den Toren von Sandro Theler (31.) und Itaitinga (36.).

Obwohl die Luzerner stark aus der Kabine kamen und durch den starken Aziz Binous auf 1:2 (59.) verkürzen konnten, reichte es nicht für mehr. Das lag hauptsächlich am FCL-Verletzungspech: Gleich vier Spieler mussten in der Partie verletzt raus und brachten Celestini und das bereits ausgedünnte Kader in Nöte.

Die Luzerner mussten die letzten 15 Minuten gar nur noch zu zehnt bestreiten und Sion den Sieg deshalb überlassen. Genau wie der FCZ konnten sie im Kampf um Europa somit nicht von der Servette-Niederlage profitieren und im Tabellen-Mittelfeld bleibt alles beim Alten. Sion verschafft sich dagegen wieder etwas Luft im Abstiegskampf. (lai)

Telegramme:

Lugano – Zürich 1:0 (1:0)

1000 Zuschauer. – SR Dudic.

Tor: 36. Custodio 1:0.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Yao (76. Jefferson), Sabbatini, Custodio, Guidotti, Lavanchy; Lovric (78. Covilo), Lungoyi (90. Macek).

Zürich: Brecher; Nathan, Hekuran Kryeziu (78. Winter), Mirlind Kryeziu; Rüegg, Sohm (46. Koide), Domgjoni, Kempter; Schönbächler (46. Seiler); Kololli, Kramer.

Bemerkungen: Lugano ohne Holender (gesperrt), Janga, Bottani, Obexer, Pavlovic (alle verletzt) und Gerndt (krank). Zürich ohne Tosin, Marchesano, Mahi (alle verletzt) Omeragic und Janjicic (beide krank). 46. Pfostenschuss Kololli. Verwarnungen: 5. Sabbatini (Schwalbe), 28. Lovric (Foul), 31. Yao (Foul), 52. Seiler (Foul), 70. Domgjoni (Foul), 84. Custodio (Spielverzögerung), 87. Nathan (Foul), 92. Rüegg (Foul).

Thun – Servette 5:1 (2:0)

1000 Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 8. Havenaar (Tosetti) 1:0. 32. Kablan (Tosetti) 2:0. 50. Munsy (Castroman) 3:0. 52. Schalk (Ondoua) 3:1. 56. Castroman (Salanovic) 4:1. 71. Munsy (Karlen) 5:1.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Stillhart, Kablan (59. Hefti); Tosetti (59. Karlen), Fatkic, Castroman (75. (Breitenmoser), Hasler; Munsy (75. Chihadeh), Bandé (56. Salanovic).

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Vouilloz (77. Henchoz), Mazzolini (61. Gonçalves); Maccoppi (61. Ricky); Stevanovic (77. Monteiro), Ondoua; Cespedes; Schalk (64. Ajdini), Koné.

Bemerkungen: Thun ohne Bertone, Rapp (beide gesperrt), Bigler, Sutter und Roth (alle verletzt). Servette ohne Cognat (gesperrt), Iapichino, Routis, Sasso, Kyei, Imeri, Tasar und Severin (alle verletzt). Super-League-Debüts von Magnus Breitenmoser (21-jährig), Matteo Mazzolini (19), Noah Henchoz (18) und Lucas Monteiro (19). Verwarnungen: 41. Mazzolini (Foul), 52. Rouiller (Foul), 76. Glarner (Foul).

Luzern – Sion 1:2 (0:2)

SR Tschudi.

Tore: 31. Theler 0:1. 36. Itaitinga (Bamert) 0:2. 59. Binous (Schulz) 1:2.

Luzern: Müller; Lucas (56. Marleku), Bürki, Knezevic; Grether, Schulz, Voca, Emini (34. Kakabadse), Sidler; Matos (43. Binous), Schürpf.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Bamert, Ndoye, Theler (76. Facchinetti); Zock, Toma (76. Kabashi), Grgic; Baltazar (88. Ruiz); Kasami, Itaitinga (76. Uldrikis).

Bemerkungen: Luzern ohne Margiotta (gesperrt), Schwegler, Ndenge, Males, Ndiaye, Eleke und Burch (alle verletzt). Sion ohne Abdellaoui (gesperrt), Raphael, Andersson, Luan, Lenjani, Cavaré (alle verletzt) und Stojilkovic (nicht im Aufgebot). 79. Binous fällt verletzt aus, Luzern darf nicht mehr wechseln (drei Wechsel-Gelegenheiten bereits genützt). Verwarnungen: 35. Grether (Foul). 42. Bürki (Foul). 59. Theler (Foul). 88. Fickentscher (Foul).

Tabelle:

1. Young Boys 32/64. 2. St. Gallen 33/62. 3. Basel 33/59. 4. Servette 33/46. 5. Zürich 32/42. 6. Luzern 33/42. 7. Lugano 33/40. 8. Thun 33/35. 9. Sion 32/32. 10. Neuchâtel Xamax FCS 32/27.

