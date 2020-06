Ab nächster Saison – FCZ krempelt Sportführung um Bevor am 19. Juni der Ball wieder in der Schweizer Meisterschaft rollt verkündet der Zürcher Stadtclub Umstrukturierungen. Sportchef Bickel muss seinen Posten räumen. Erik Hasselberg

Wird nächste Saison nicht mehr Sportchef beim FC Zürich sein: Thomas Bickel. Foto: Keystone Die Ablösung Bickels kommt überraschend. Foto: Keystone Ersetzt wird er durch Marinko Jurendic. Foto: Keystone 1 / 3

Für ihn wird ein neues Aufgabenfeld definiert, heisst es in einer Medienmitteilung, die der FC Zürich am Freitagnachmittag veröffentlichte: Sportchef Thomas Bickel. Ab dem 1. August und der kommenden Saison wird er durch Marinko Jurendic ersetzt. Der 42-Jährige wird neu Mitglied der Geschäftsleitung des Stadtzürcher Vereins und die Aufgaben Bickels übernehmen. Zurzeit ist der ausgebildete Pädagoge Cheftrainer der U-21-Mannschaft. Jurendic wird neu als Sportchef für die Profimannschaft, die Academy und die FCZ-Frauen verantwortlich sein. Das heisst es in der Mitteilung. In seiner Spielerlaufbahn spielte er unter anderem für Thun, Winterthur, Kriens und Luzern, wo er 2005 seine Profikarriere beendete.

Auch im Nachwuchsbereich kommt es zu Veränderungen. Ab der Saison 2020/21 wird neu die Position «Leiter Ausbildung und Entwicklung» geschaffen. Dieser ist primär für die teamübergreifende Gesamtausbildung und das Talentmanagement zuständig, wovon sich der FCZ eine noch fokussiertere Entwicklung und Ausbildung der eigenen Nachwuchsspieler verspricht. Bekleiden wird das Amt Heinz Moser, aktuell Ressortchef Juniorenauswahlen beim Schweizerischen Fussballverband.