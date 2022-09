Nach 18 Spielen ist schon wieder Schluss: Franco Foda ist seit Mittwochvormittag von seinen Diensten als FCZ-Trainer entbunden. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Also hat es der FCZ doch noch geschafft, sich von seinem Trainer zu trennen. Ohne salbungsvolle Worte verabschiedet er ihn in einem Communiqué, das nur 13 Zeilen lang ist. Dass er dafür drei Tage gebraucht hat, ist nach den jüngsten Ereignissen und gerade dieser Cup-Niederlage am Sonntag in Lausanne erstaunlich, sicher. Entscheidend ist in diesem Fall nur das: Da haben sich zwei adieu gesagt, die nicht wirklich zusammengepasst haben.