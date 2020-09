Zum Schutz vor Corona – FCB will Einwegbecher für Fans – und blitzt bei der Regierung ab Um Mitarbeiter und Besucher zu schützen, möchte der FC Basel sein Gastronomiekonzept leicht anpassen. Das Umweltdepartement wehrt mit Verweis auf die Gesetzeslage ab. Robin Rickenbacher

Solche Mehrwegbecher werden die Besucher im St.-Jakob-Park auch weiterhin erhalten. Foto: zvg

Auf den FC Basel kommen anspruchsvolle Zeiten zu. Ab Oktober wird die Grenze von 1000 Besuchern an Grossveranstaltungen aufgehoben. Sprich, für die Heimpartie vom 4. Oktober gegen Luzern dürfen wieder Tausende Menschen in den St.-Jakob-Park strömen. In Bezug auf die Corona-Pandemie bedeutet dies eine grosse Herausforderung, ein umfassendes Schutzkonzept muss die Menschenmasse so gut als möglich vor Ansteckungen schützen. Und auch die eigenen Mitarbeiter.