Supereinsatz für Polizei – FCB vs. FCZ und 1.-Mai-Demo: Krawallsonntag in Basel? Am Tag der Arbeit findet neben der gewerkschaftlichen Kundgebung auch das explosive Hochrisikospiel statt. Die Polizei will den Aufwand allein bewältigen: «Auf mögliche personelle Unterstützung aus anderen Kantonen wird verzichtet.» Kann das gut gehen? Yannik Schmöller

Die Schande von Basel: Am 13. Mai 2006 stürmen Basler Chaoten den Joggeli-Rasen. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Man könnte ja meinen, dass es für die FCB-Fans kein besonders attraktives Szenario darstellt, am Sonntag dem FC Zürich beim Jubeln über den Meistertitel zuzusehen. Und das noch im eigenen Stadion. Da werden böse Erinnerungen wach, an die «Schande von Basel» vom 13. Mai 2006. Aber so ist es nicht: Tickets gibt es fast keine mehr. Der FC Basel überlegt sich sogar, den Sektor G zu öffnen. Ein volles Joggeli, wie zu den besten Zeiten?