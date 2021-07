Testspiel gegen Dynamo Kiew – FCB: Vom 0:2 zum 4:4 Zum Abschluss des Trainingslagers spielte der FC Basel gegen Dynamo Kiew. Rotblau trennte sich von den Ukrainern 4:4 unentschieden. Dominic Willimann

Fabian Frei (links) spielte in Abwesenheit von Eray Cömert in der Innenverteidigung. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Knapp drei Wochen bleiben dem FC Basel noch. Dann steht das erste Pflichtspiel in der Qualifikation zur Conference League an. Und auch wenn sich Trainer Patrick Rahmen ausschliesslich positiv über das Trainingslager in Crans-Montana äussert, gibt es für Rotblau bis zum 22. Juli noch einiges zu tun. Rahmen sagt: «Da ist einerseits das Spiel mit dem Ballbesitz. Wir wollen mehr Lösungen parat haben, wenn der Gegner tief steht. Und natürlich möchten wir defensiv stabiler sein.»

Letzteres war im ersten Test am Sonntag gegen Thun (2:3) nicht erfüllt worden. Gegen Dynamo Kiew forderte Rahmen deshalb eine Verbesserung in der Defensivleistung. Am Ende muss Goalie Heinz Lindner viermal hinter sich greifen. Trotzdem findet Rahmen, dass die Abwehr ihre Arbeit gut erledigt habe. «Der Gegner hatte eine ungemeine Qualität.»

0;1, 0:2, 2:3, 3:4. Der FCB rennt gegen die Ukrainer stets einem Rückstand hinterher, findet aber immer wieder ins Spiel zurück. «Da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen», sagt Rahmen. Zweimal Arthur Cabral, Pajtim Kasami und Yannick Marchand treffen für Basel bei diesem 4:4. Besonders sehenswert ist Marchands Tor zum 4:4 per Freistoss.

Mit dem Schlusspfiff am Genfersee ist auch das einwöchige Trainingslager beendet. Nach intensiven Einheiten geniessen die Spieler nun zwei freie Tage, ehe am Sonntag in der Brüglinger Ebene weiter gearbeitet wird. Es steht den Baslern nochmals eine intensive Woche mit drei Testspielen in fünf Tagen bevor, ehe die Trainingsumfänge im Hinblick auf den Saisonstart reduziert werden.

FC Basel – Dynamo Kiew 4:4 (2:2)

Stade Copet, Vevey. – 480 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 23. Antukh 0:1. 30. Syrota 0:2. 36. Kasami 1:2. 45. Cabral (Foulpenalty) 2:2. 49. Lednev 2:3. 60. Cabral 3:3. 66. Zabarny 3:4. 82. Marchand 4:4.

Basel: Lindner: Lopez (61. Xhaka), Frei (73. Hajdari), Cardoso (61. Djiga) , Petretta (61. Bunjaku); Quintillà (61. Marchand), Kasami (79. Durrer); Zhegrova (46. Sene), Palacios (61. Vishi), Stocker (46. Pululu), Cabral (61. Van Wolfswinkel).

Bemerkungen: Basel ohne Padula (verletzt), Widmer, Cömert (beide EM), Nikolic und Campo (beide abwesend). – Verwarnungen: 39. Kasami (Foul). 81. Popov (Foul).

