Rotblaue Jahresrechnung – FCB: Verlust trotz mehr Transfereinnahmen Der FC Basel hat die Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt – und mit ihr auch die Buchhaltung aus dem letzten Kalenderjahr. Dominic Willimann

Steht mit dem FCB finanziell noch nicht im Trockenen: Verwaltungsratspräsident David Degen. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Am 15. Mai hält der FC Basel seine 129. Mitgliederversammlung ab. Und an dieser Versammlung werden dann auch jene Zahlen erläutert und diskutiert, die sich in der Jahresrechnung 2022 wiederfinden. Eine Light-Version der Abschlusszahlen wurde zusammen mit der Generalversammlungs-Einladung in diesen Tagen an die Mitglieder verschickt.

Bekannt ist schon länger, dass der FCB das Jahr 2022 mit einem Verlust von 1,2 Millionen Franken abschliesst – nachdem Verwaltungsratspräsident David Degen noch im Dezember von einer «schwarzen Null» gesprochen hat. Inzwischen ist nach einem anfänglichen Hickhack um die Tilgung dieser Last, die auch der Basisverein hätte mittragen sollen, auch bekannt, dass die Holding für diesen Verlust aufkommt. Degen, Ursula und Andreas Rey-Krayer sowie Dan Holzmann haben das Loch in der Jahresrechnung 2022 der FC Basel 1893 AG beglichen und gleichsam die Liquidität der Profi-Abteilung erhöht.

Fest steht: Der FCB wird weiter vernünftig haushalten müssen, da die liquiden Mittel immer weniger werden. Obwohl die Transfereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um rund 24 Millionen Franken gesteigert werden konnten. Diese Summe geht vor allem auf die Verkäufe von Arthur Cabral und Edon Zhegrova zurück. Und es zeigt zugleich, dass Rotblau auch künftig Spieler für ähnliche Millionenbeträge weitertransferieren sollte, um die Buchhaltung nicht zu arg zu strapazieren.

Auf der Einnahmeseite sind die Transfererlöse der markanteste Posten. Auf der Ausgabenseite hingegen überrascht, dass gegenüber dem Vorjahr «nur» rund eine halbe Million Franken eingespart werden konnte, wiewohl Degen immer wieder betont hat, «jeden Franken genau umzudrehen». Zwar sind beim Personalaufwand über fünf Millionen Franken weniger ausgegeben worden, doch andere Aufwände offenbaren, dass diese Gesundschrumpfung eben auch kostenintensiv ist. Details dazu wird CFO Mirko Brudermann rund um die Mitgliederversammlung gegenüber den Medien preisgeben.

Degen und Co. werden sich an der Mitgliederversammlung im Mai den Fragen der Fans stellen müssen. Und in diesen und den kommenden Tagen darauf hoffen, dass bestenfalls Platz zwei in der Super League und auch der Einzug in den Halbfinal der Conference League Tatsache werden. Denn das würde dem FCB nicht nur sportlich guttun. Sondern auch der Rechnung des laufenden Jahres entgegenkommen.

