Podcast zum Schweizer Fussball – «FCB und YB geben Zürich ja gar keine Chance, nervös zu werden» Wieso spielt GC plötzlich gegen den Abstieg? Warum hat die FCZ-Niederlage kaum Einfluss aufs Titelrennen? Wo sucht YB die Lösung für die Verletztenserie? Antworten in der «Dritten Halbzeit».

Es ist dieselbe Rechnung, einfach von zwei verschiedenen Seiten. Am Samstag rechnet eine glühende Anhängerin des FC Zürich vor, was geschieht, wenn ihr FCZ gegen St. Gallen verliert und dann gegen die Young Boys ebenfalls. Quintessenz der Zweckpessimistin: «Plötzlich sind es nur noch neun Punkte Vorsprung. und dann …» Am Sonntag sind es YB-Fans, die vor der Partie in Lausanne voller Optimismus in dieselbe Richtung rechnen.

Der Sonntag zeigt dann, wie theoretisch solche Zahlenspielereien sind. Der FC Basel schiebt sich zwar immerhin auf zwölf Punkte an den FCZ heran, der gegen St. Gallen verliert. Aber er müht sich gegen ein dezimiertes Servette ähnlich fantasielos ab wie die Young Boys bei ihrem 2:2 in Lausanne. Fabian Sangines sagt in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts treffend: «YB und Basel geben den Zürchern ja gar keine Chance, nervös zu werden.»

So ist sich Thomas Schifferle sicher, dass das 0:3 der Zürcher gegen die Ostschweizer keine Auswirkungen auf das Titelrennen haben wird: «Wenn der FCZ in dieser Saison nicht Meister wird, wird er es in den nächsten 50 Jahren auch nicht mehr.»

Weiter diskutieren wir in unserer Sendung, ob der FC St. Gallen mit seiner klaren Clubphilosophie eine Art Rollenbild für die restlichen Clubs der Super League sein könnte. Warum die Grasshoppers nach einer sehr soliden Vorrunde plötzlich wieder in Abstiegsnot geraten könnten. Und ob ein Becherwurf das Aufstiegsrennen in der Challenge League entscheiden könnte.

Wann welches Thema besprochen wird

02:46 FC Zürich - FC St. Gallen

20:01 Lausanne - Young Boys

35:48 FC Basel

41:02 Grasshoppers

58:28 Winterthur - Aarau

