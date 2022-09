Sieg im Cup dank kritisierter Routine – FCB: Und sie bewegen sich doch Weder Michael Lang noch Fabian Frei gelingt in Aarau ein gutes Spiel. Doch mit ihrem Beitrag zu den Basler Toren unterstreichen sie abermals ihren Wert. Oliver Gut Linus Schauffert

Erlöser des FCB in Aarau: Michael Lang ballt nach seinem Tor zum 2:1 die Fäuste. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Michael Lang zögert nicht. «Natürlich war das ein blöder Ballverlust von mir vor dem Gegentor», sagt der Rechtsverteidiger des FC Basel nach den 120 Minuten Fussball, welche die Cup-Partie beim FC Aarau gebracht hat. Und wahrscheinlich würde er sich auch noch ein bisschen mehr Asche auf sein Haupt streuen, würde er darüber hinaus nach seiner Gesamtleistung in dieser Partie befragt: Zuvor dreimal in Folge nur Ersatz, hat er sich lange sichtbar schwer damit getan, jene Chance in der Startelf zu nutzen, die ihm Trainer Alex Frei eingeräumt hatte.