Alex Frei, wie fällt Ihr Fazit nach dem 0:1 im Hinspiel gegen Bröndby aus?

95 Prozent von dem, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir fast perfekt umsetzen. Ich habe uns in der ersten Halbzeit taktisch unglaublich stark gefunden. In der zweiten Hälfte ist es ein bisschen offener geworden, aber trotzdem noch sehr zufriedenstellen. Klar, das Ergebnis fühlt sich nicht gut an. Aber wir haben einen richtig guten Match gezeigt.