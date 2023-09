«Taulant Xhaka war der Erste, der in der Kabine zu mir gekommen ist»

Djordje Jovanovic hat sich in den letzten Tagen im FCB-Training integrieren können.

Djordje Jovanovic, in Israel haben Sie in einer Saison 22 Tore erzielt. Wie viele Treffer werden Sie in der Super League schiessen?

Ich hoffe, ebenfalls sehr viele.