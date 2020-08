Volle Kasse, leere Stadien – FCB-Präsident erwirtschaftet Gewinn in der Pandemie Highlight Event und Entertainment AG kehren trotz happiger Umsatzeinbrüche in die Gewinnzone zurück. Bernhard Burgener musste keinen einzigen Mitarbeiter entlassen. Kurt Tschan

Bernhard Burgener zeigt sich in geschäftlicher Hinsicht gegenüber Covid-19 resistent. Foto: Keystone

Beim FC Basel gescholten, in der Finanzwelt respektiert: Bernhard Burgener arbeitet in der Corona-Krise mit seinem Firmenkonglomerat meisterlich. Der in den Bereichen Film, Sport sowie Sport- und Event-Marketing tätige Unternehmer hat mit seiner Highlight Event und Entertainment AG in den ersten sechs Monaten die Wende geschafft und ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für 2020 erwartet er «weiterhin ein stabiles und solides Geschäftsjahr».