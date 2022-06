Trainingslager vorbei – FCB: Mit Köpfchen zum nächsten Sieg Mit einem 3:1-Erfolg über den FC Botosani beendet der FC Basel sein Trainingslager. Bei Rotblau trifft Zeki Amdouni beim ersten Einsatz für seinen neuen Club. Dominic Willimann

Engagierter Auftritt des FCB (in Weiss) im beschaulichen Tirol. Foto: Dominic Willimann

Es zählt zur Gewohnheit, dass der FC Basel auf dem Heimweg seine Trainingslagers in Rottach-Egern ein Testspiel austrägt. Das ist auch diesmal nicht anders. Allerdings wird im Juni 2022 in Tirol und nicht in Bayern gespielt. Der Gegner: Der FC Botosani aus Rumänien.

Am Ende der 90 Minuten darf konstatiert werden: Der FCB hat auch sein drittes Testspiel unter Alex Frei gewonnen, diesmal 3:1. Der erste Treffer der Partie gelingt Zeki Amdouni per Kopf; jenem Mann, der von Lausanne ausgeliehen und für Rotblau erstmals aufgelaufen ist. Erstes Spiel, erstes Tor – wahrlich ein geglückter Einstand. Nach dem Seitenwechsel doppelt Michael Lang wieder mit einem Kopftor nach. Und schliesslich gelingt fünf Minuten vor Abpfiff Adam Szalai der dritte Basler Treffer per Foulelfmeter.

Und sonst? Frei wechselt die Mannschaft in der Pause komplett durch. Auch, weil die Equipe intensive Tage am Tegernsee hinter sich hat. Und Marwin Hitz zeigt in der ersten Halbzeit eine kleine Unsicherheit – ausgerechnet bei einer Spieleröffnung mit dem Fuss!

FC Basel – FC Botosani 3:1 (1:0) Infos einblenden Sportplatz Kematen bei Innsbruck. – 155 Zuschauer. – Tore: 10. Amdouni (Ndoye) 1:0. 59. Lang (Palacios) 2:0. 78. Barbosa 2:1. 83. Szalai (Penalty nach Foul an Ltaief) 3:1. Basel (1. Halbzeit): Hitz; Lopez, Djiga, Pelmard, Padula; Xhaka, Chipperfield; Ndoye, Frei, Millar; Amdouni. Basel (2. Halbzeit): De Mol; Lang, Adjetey, Fazlic,Katterbach; Palacios, Burger; Tushi, Males, Ltaief; Szalai. Bemerkungen: Basel ohne Comas, Augustin, Essiam, Sène, Fernandes, Kade (alle verletzt), Marchand (abgereist wegen möglichem Transfer), Salvi, Tschalow, Onyegbule, Dundas, Hunziker (alle kein Aufgebot). – 83. Lattenschuss Palacios.

Für den Trainer ist die Partie geglückt: Dritter Sieg im dritten Testspiel. Der 42-Jährige sagt: «Die ersten 25 Minuten haben mir sehr gefallen.» Und auch nach der Pause habe seine Mannschaft spielerisch nochmals einen Zacken zulegen können.

Nach dem Trainingscamp in Deutschland geniesst der FCB nun vier freie Tage. Am Dienstag erwartet Frei seine Spieler in der Brüglinger Ebene wieder zum Training. Dann beginnt die letzte Phase der Vorbereitung, ehe es am 16. Juli gegen Winterthur erstmals ernst gilt.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.