Nach der Niederlage bei YB – FCB mit dem schlechtesten Saisonstart seit 19 Jahren Auch wenn es gute Gründe gibt, warum der FC Basel nach dem 1:2 bei YB mit nur sieben Punkten aus sechs Ligapartien dasteht, so fällt es doch schwer, die grosse Zuversicht von Trainer Ciriaco Sforza zu teilen. Oliver Gut

Dritte Niederlage im sechsten Ligaspiel, dazu das Aus in der Europacup-Qualifikation: In der bisherigen Saison gab es beim FCB (im Bild von links: Heinz Lindner, Timm Klose und Eray Cömert) öfter enttäuschte als fröhliche Gesichter zu sehen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Da sass Ciriaco Sforza nun in einer kalten Samstagnacht im warmen Medienraum des BSC Young Boys. Und er tat, was er fernab der Seitenlinie immer tut: ruhig bleiben, positiv bleiben, Optimismus zur Schau stellen. Ganz egal, wie positiv oder negativ zuvor gewesen ist, was er gesehen hat.

Nach der 1:2-Niederlage in Bern klang das dann so: «Wir konnten heute gut dagegenhalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir langfristig um die Meisterschaft mitspielen können.» Woraus der Trainer des FC Basel seine Zuversicht nach dem Auftritt im Wankdorf speist? Nun, der FCB hat in Bern eine erste Hälfte gezeigt, in der er sich gegen aktivere Young Boys mit schnellem, schnörkellosem Umschaltspiel die gefährlicheren Chancen erarbeitete, sodass er sich bis zur Pause auf Augenhöhe mit dem Schweizer Meister befand. Und er hat am Ende nur mit einem Tor Differenz verloren.

Das allerdings nach einer zweiten Hälfte, in der dem FCB jegliche Kraft und jeglicher Esprit gefehlt hatten, um weiterhin in der Offensive stattzufinden. Und das war zu wenig, um gegen robuste, aber keineswegs präzise und schon gar nicht überragende Berner zu Zählbarem zu gelangen.

Nun gibt es gute Gründe, warum dem FCB abermals die Substanz fehlte, um die beste Mannschaft der vergangenen drei Jahre auf dessen Plastik-Terrain zu Fall zu bringen. Das beginnt bei den Basler Kranken (Widmer, Nikolic, Van der Werff), Verletzten (Xhaka, Bunjaku) und Rekonvaleszenten (Marchand, Zuffi), was Sforza zu einer Vierer-Abwehrkette zwang, die nicht nur erstmals mit dem prominenten Heimkehrer Timm Klose, sondern auch mit Andrea Padula als Rechtsverteidiger agierte. Und es endet bei dem, was in den vergangenen sieben Wochen gewesen ist, in deren Mitte die Basler primär wegen Corona nur zu zwei rasch aufeinanderfolgenden Pflichtspielen gekommen waren und den Rest der Zeit mit Quarantäne, Training, Nationalmannschaft oder Testpartien verbrachten.

Allerdings ändert dies nichts daran, dass der FCB in einer bisher durch das Virus zerfressenen Saison den schlechtesten Start seit 19 Jahren hingelegt hat. Sieben oder weniger Punkte nach einem Sechstel der Meisterschaft wiesen sie zwar letztmals 2011/12 unter Thorsten Fink auf, und man muss «nur» bis in die Saison 2006/07 zurückgehen, um herauszufinden, wann die Basler drei der ersten sechs Ligaspiele verloren. Doch weil man 2020 parallel dazu bereits in der Qualifikation zum Europacup ausgeschieden ist, ergibt sich eine negative Kombination, die der FCB in vergleichbarer Dimension letztmals im Spätsommer 2001 aufwies.

Jene, die sich daran erinnern, werden einwenden, dass derselbe FCB damals im darauffolgenden Frühling den ersten Meistertitel seit 22 Jahren feierte. Dies, nachdem die Mannschaft von Christian Gross nach einem Stotterstart, ausgelöst durch eine historische 1:8-Auftaktniederlage in Sion, gewaltig ins Rollen gekommen war, sodass man den Zielstrich schliesslich vorzeitig überquerte.

Dass fast zwei Jahrzehnte später Ähnliches geschieht, ist nicht völlig auszuschliessen. Der FC Basel hat ein Kader, das auf dem Papier in Qualität und Breite gut genug scheint, um eine Siegesserie zu starten. Müsterchen davon hat es in dieser Spielzeit gegeben, die erste Halbzeit in Bern ist das jüngste davon.

Aber damals gab es keinen Gegner von der Festigkeit und Konstanz des dreimaligen Meisters YB. Und ganz davon abgesehen hat der FCB auch ohne diesen Faktor noch einige Hausaufgaben zu lösen, damit er zum Anwärter auf die Meisterschaft werden kann.

Bislang hat es Ciriaco Sforza nicht verstanden, unter zugegebenermassen schwierigen Umständen eine Mannschaft zu entwickeln, die über 90 Minuten gut spielt. Die Startelf, die er nominiert, vermochte das nötige Niveau grösstenteils zu erreichen. Die Spieler, die er danach brachte, veränderten die Physiognomie einer Partie aber nie zugunsten des FC Basel.

Sforzas Aufgabe ist es nun, da ein Grossteil seines zuletzt abwesenden Personals zurückkehren wird, eine Gruppe von mehr als nur elf oder zwölf Spielern zu formen, die seine Ideen von Anfang bis Schluss umzusetzen versteht. Das dichte Programm, das mit acht Ligapartien bis Weihnachten ansteht und sich aus zwei nachzuholenden Spielen ergibt, kann ihm dabei helfen, weil es gleichsam Rhythmus gibt wie es zum Haushalten mit den Kräften und folglich zur Rotation zwingt.

Einsetzen kann die gewünschte Entwicklung allerdings nur, wenn die erhöhte Belastung nicht zu weiteren gewichtigen Verletzten führt. Und natürlich auch nur dann, wenn Corona weder in den eigenen noch in den gegnerischen Reihen zu flächendeckender Quarantäne samt Spielverschiebungen führt.

Es muss also einiges zusammenpassen, damit die rotblaue Welt bis Jahresende tatsächlich so aussieht, wie sich Sforza das vorstellt. Aktuell jedoch sind es vor allem viele Sätze mit «Wenn» und «Aber», die sich schreiben lassen – und ist es hin zum ernsthaften Titelkandidaten noch ein weiter Weg.

