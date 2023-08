FCB mit 8:1-Sieg in Saint-Blaise – Basler Premieren, Basler Balsam, Basler Müsterchen Die erste Cup-Runde bringt den ersten Auftritt von Maurice Malone und Djordje Jovanovic im Dress des FC Basel. Zumindest gegen den Zweitligisten sieht das ziemlich interessant aus. Oliver Gut

Schweizer Cup, 1. Hauptrunde in Saint-Blaise: Selbst für einen zuletzt kriselnden FC Basel ist das mehr Volksfest als eine ernsthafte sportliche Herausforderung. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Ganz egal, wie der Gegner heisst. Ganz egal, wie unterklassig er ist. Noch nie hat das erste Spiel im Schweizer Cup als Lackmustest getaugt, wenn es um das Ermitteln der Fähigkeiten einer Super-League-Equipe geht. Das ist auch beim FC Basel nicht anders, der an diesem heissen Sonntagnachmittag in Saint-Blaise angetreten und gegen den regionalen Zweitligisten standesgemäss mit 8:1 als Sieger vom Rasen gegangen ist. Und doch gab es in einer Partie, die für Rotblau eine Art Testspiel mit ernsthaftem Charakter darstellte, neben dem erwarteten Balsam auf die rotblauen Wunden und einigen Premieren auch das eine oder andere interessante Müsterchen von jener Equipe zu sehen, welche die Basler Zukunft darstellt – und die sich so stark von jener Equipe unterscheidet, die die vergangene Saison bestritten hat.

Das liegt auch daran, dass – im Gegensatz zu anderen Jahren – weder Schonung etablierter Kräfte noch Kadersichtung angesagt gewesen ist: Da der FCB bereits aus dem Europacup ausgeschieden ist und am kommenden Wochenende in der heimischen Liga spielfrei hat, sah sich Trainer Timo Schultz vielmehr dazu gezwungen, die 90 Minuten am Neuenburger See zur Weiterentwicklung seiner stärkstmöglichen Elf zu nutzen. Bedeutete: Was fit, qualifiziert und nicht auf dem Absprung ist, kam auch zum Einsatz.

Während die Spielberechtigung für die ebenfalls in der Woche verpflichteten Yusuf Demir und Adrian Barisic noch nicht vorlag, erlebten mit Maurice Malone und Djordje Jovanovic zwei andere Spät-Verpflichtungen folgerichtig ihre Premiere. Was sie dabei zeigten, war durchaus ansprechend. Jedenfalls hat man Basler Spieler gegen unterklassige Gegner auch schon weit weniger inspiriert agieren sehen.

Malone lief in der Startelf auf, um in einem 3-4-3 eine Art hängende halb rechte Spitze zu geben. Dabei verzeichnete der Deutsche nicht nur einen Schuss an die Lattenunterkante, sondern liess sich auch früh zwei Skorerpunkte gutschreiben. Zunächst bereitete er nämlich Liam Millars zweiten Treffer zum 2:1 mit einem scharfen Diagonalball durch den Strafraum und hin zum Torschützen vor. Dann erzielte er das 3:1, mit dem die Begegnung bereits nach einer halben Stunde gelaufen war. Vorbereiter war mit Gabriel Sigua dabei ein anderer Spieler, der noch nicht lange das rotblaue Trikot trägt und der in Saint-Blaise ebenfalls zu gefallen wusste.

Gefallen hat auch Jovanovic. Aber nicht ganz auf Anhieb: In der 58. Minute eingewechselt, schnappt er sich in der 61. Minute den Ball, um einen fälligen Foul-Elfmeter auszuführen – und am gegnerischen Torwart zu scheitern. Allerdings nur um zwei Minuten später anzudeuten, aus welchem Holz er geschnitzt ist: Die Basler erhalten nun einen Hands-Elfmeter zugesprochen. Und Jovanovic schnappt sich abermals den Ball, um seinen Fehlschuss zu korrigieren. Diesmal springt der Goalie in die falsche Ecke und der serbische Mittelstürmer feiert seine frühe Tor-Premiere für den FCB. Später gibt er nach einer ziemlich auffälligen Vorstellung auch noch den Assist zum letzten Treffer des Tages und zum 8:1-Endstand.

Nun braucht es nicht gerade Nerven aus Stahl, um in einem ersten Cupspiel beim Stand von 5:1 ein zweites Mal zum Elfmeter anzutreten, nachdem man zuvor einen verschossen hat. Aber es ist doch ein Hinweis darauf, wie hungrig Jovanovic nach dem ist, was ihn auszeichnen soll: Tore. Danach, da redet er auch gar nicht lange um den Brei herum, wenn es um seine Aufgabe in Basel geht: «Tore schiessen, das ist mein Job», sagt der serbische Internationale und befindet im Übrigen, sein erster Elfer sei besser getreten gewesen als sein zweiter, aber der Goalie habe einfach stark reagiert.

Timo Schultz attestiert beiden Debütanten gute Auftritte. Zu Jovanovic meint er: «Da kommt schon Qualität, das hat man schon im ersten Training gesehen.»

Der ostfriesische Coach ist froh, dass sich nach den jüngsten Transfers allmählich herauskristallisiert, wie sein Kader und damit auch seine Mannschaft in dieser längst begonnenen Saison tatsächlich aussehen wird. Dabei ist ihm auch klar, dass der Prozess des Gehens und Kommens beim FC Basel keineswegs abgeschlossen ist: Die Abgänge Riccardo Calafioris und Wouter Burgers werden weiter erwartet – sie fehlten in Saint-Blaise verletzt. Und ein Rechts- sowie ein Linksverteidiger werden auch noch verpflichtet werden. Mindestens.

