Matias Palacios zum FC Basel – FCB holt neuen Delgado und verschiebt Grenzen Wenn alles stimmt, was man liest und hört, dann stösst der FC Basel bei der definitiven Verpflichtung von Matias Palacios bis 2025 in neue Dimensionen vor – auch finanziell. Oliver Gut

Matias Palacios, argentinischer U20-Nationalspieler.

Am Samstag ist er in Argentinien abgeflogen. Am Sonntag ist er in Basel gelandet. Und am Montag, am letzten Tag des Transfer-Fensters, wurde eine spektakuläre Verpflichtung in trockene Tücher gebracht: Matias Damian Palacios spielt ab sofort für den FC Basel. Und zwar definitiv, ausgestattet mit einem Vertrag bis Sommer 2025.

Der argentinische U20-Internationale wechselt von Atletico San Lorenzo de Almagro an den Rhein. Und wenn alles stimmt, was man liest und hört, dann stösst der FCB mit diesem Transfer in neue Dimensionen vor. Sowohl, wenn es um die sportlichen Perspektiven geht, die dem jungen Mann nachgesagt werden, als auch finanziell: Gleich fünf Millionen US-Dollar soll der FCB demnach ab Dezember 2021 in Raten zahlen, um dafür 50 Prozent der Transferrechte am Spieler zu erwerben.