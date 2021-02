Dritte Niederlage gegen den FCZ – FCB: Gerissene Serien, verlängerte Serien – und Sforzas Ärger Der Trainer des FC Basel nimmt nach dem 0:2 in Zürich Eray Cömert und Edon Zhegrova aufs Korn. Allerdings verliert der FCB nicht nur, weil er in der ersten Hälfte zwei schwache Szenen hat. Oliver Gut

Auch der Captain ist enttäuscht: Valentin Stocker und seine Basler Kollegen gehen gegen Zürich erneut als Verlierer vom Platz. Foto: Kurt Schorrer (foto-net)

Manchmal ist Ciriaco Sforza in seinen Ausführungen weniger präzis als nötig. Und manchmal, da ist der Trainer so direkt und fokussiert, dass er überrascht. Als es an diesem Sonntag rund um den Zürcher Letzigrund dunkel wird, da staunt man nicht schlecht, als man Sforzas Worten im Medienraum lauscht. Denn wenn man ihm so zuhört, dann hat der von ihm trainierte FCB zuvor allein wegen zweier Szenen mit 0:2 gegen den FC Zürich verloren.

Die eine Szene hat sich in der 3. Minute ereignet. FCZ-Goalie Yannick Brecher hat einen groben Aussetzer und passt den Ball auf Edon Zhegrova. Dieser versucht einen Heber, der kläglich missrät und dem Torhüter in die Arme geht. Die andere Szene folgt in der 25. Minute. Jasper van der Werff vertändelt in der Vorwärtsbewegung den Ball gegen Ceesay – und dieser Ceesay sprintet in der Folge auf einen Eray Cömert zu, der kein anderes Gegenmittel als das Foul im Strafraum findet. Den anschliessenden Elfmeter nutzt Marchesano zur Zürcher Führung.