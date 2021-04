5:0-Sieg gegen Servette – FCB: Ganz viel Handschrift und ein Ausrufezeichen Der FC Basel spielt unter Patrick Rahmen wieder Fussball und kehrt nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel unter dem Interimstrainer auf den zweiten Tabellenplatz zurück. Selten hatte ein Trainerwechsel einen grösseren Effekt. Oliver Gut

Haben gerade Spass, wenn der FC Basel spielt: Goalie Heinz Lindner (links) und Interimstrainer Patrick Rahmen. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Auch als es an diesem Sonntag später wird, ist es noch zu früh. Zu früh, um nach dem 5:0 -Sieg des FC Basel über den Servette FC eine Ode an Patrick Rahmen zu verfassen und in ihm den Trainer der Zukunft zu sehen, wenn es um die nächste Saison geht. Doch während sie beim BSC Young Boys gerade den vierten Meistertitel en suite feiern, gibt es in der rotblauen, fussballerischen Gegenwart zumindest einiges Erfreuliches, das erwähnt werden muss, wenn es um den neuen, interimistischen Übungsleiter geht.

In dessen zweitem Spiel als Cheftrainer hat der FCB seinen zweiten Sieg in Folge gefeiert – etwas, das zuvor unter Ciriaco Sforza nur einmal gelungen ist, als man im Dezember schliesslich gar dreimal in Serie gewann. Es genügt bereits, um dorthin zurückzukehren, wo diese Mannschaft auf dem Papier auch hingehört: auf den zweiten Platz der Super-League-Tabelle.