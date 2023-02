Auftakt gegen Aarau – FCB-Frauen starten in nächste Phase Die Frauen des FC Basel sind in der höchsten Spielklasse im Mittelfeld klassiert – und wollen sich dank fünf Neuverpflichtungen weiter nach vorn kämpfen. Dominic Willimann

FCB-Torhüterin Michele Tschudin hat in der Winterpause auf ihrer Position Konkurrenz erhalten. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Acht Spiele sind die Frauen des FC Basel noch von den Playoffs entfernt. Und in dieser letzten Saisonphase gilt es für das Team von Katja Greulich, sich in eine gute Ausgangslage für die entscheidende Meisterschaftsphase zu bringen. Die erste Möglichkeit dazu haben die Basler NLA-Fussballerinnen am Samstag, wenn der FC Aarau in der Brüglinger Ebene gastiert (19.30 Uhr, Campus).

Aktuell ist Rotblau auf Platz fünf klassiert, die ersten acht spielen im Playoff-Modus um die Meisterschaft. Dabei haben die Baslerinnen in der Winterpause an ihrem Kader einige Änderungen vorgenommen. Drei Abgängen stehen fünf Neuzuzüge gegenüber. Nebst dem Schweizer Talent Aurélie Csillag sind vier Spielerinnen engagiert worden, die alle in ausländischen Ligen tätig waren.

Aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch hinter den Kulissen erfährt Rotblau Neuerungen. Seit diesem Monat ist Theo Karapetsas Sportdirektor der FCB-Frauenabteilung. Der griechisch-schweizerische Doppelbürger kommt vom FC Zürich und bringt viel Erfahrung im Frauenfussball mit.

Verwaltungsratspräsident David Degen sagt über den neuen starken Mann in der Basler Frauenabteilung: «Mit Theo übernimmt ein Fachmann die Leitung, der mit seinem letzten Verein grosse Erfolge verzeichnen konnte.» Mit den FCZ-Frauen wurde Karapetsas zuletzt Meister.

FC Basel Frauen

Zuzüge. Aurélie Csillag (Grasshopper Club Zürich), Margarita Gidion (SV Werder Bremen, GER), Heiddis Lillyardottir (Breidablik Kopavogur, ISL), Natascha Honegger (Corinthians, BRA), Mia Büchele (SC Freiburg, GER).

Abgänge. Selina Fockers (SC Freiburg II, GER / Leihe), Lana Golob (Pomigliano CF, ITA), Sonja Merazguia (unbekannt).

