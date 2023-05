Vandalismus in Florenz – FCB-Fans zertrümmern Türen und Kameras in Bussen Das Transportunternehmen Autolinee Toscane meldet Sachschäden an sieben Bussen, mit denen FCB-Supporter am letzten Donnerstag durch die Stadt zum Stadion gefahren wurden. Martin Regenass

Die Türe dieses Busses muss repariert werden. Foto: Autolinee Toscane

Eingebrochene oder herausgerissene Türen sowie systematisch kaputt gemachte Videokameras an sieben Bussen des öffentlichen Transportunternehmens Autolinee Toscane: Dies ist die Bilanz der Zerstörung, die FCB-Fans am letzten Donnerstag auf ihrem Weg von Florenz Stadtzentrum bis zum Stadion Artemio Franchi hinterlassen haben sollen.

Das Transportunternehmen spricht gegenüber dem Newsportal «Corriere Fiorentino» nicht nur von einem Schaden gegenüber dem Busunternehmen. Vielmehr könnten die Busse bis zum Ende der Reparaturen nicht mehr eingesetzt werden, um Fahrgäste auf verschiedenen Linien zu transportieren. «Unser Fuhrpark ist begrenzt und sehr alt. Wir tätigen die notwendigen Investitionen, aber Rowdytum wie dieses belastet unsere Einsatzpläne», heisst es seitens des Busunternehmens weiter. Das Unternehmen werde die Sachbeschädigungen bei der Polizei zur Anzeige bringen.

Insgesamt hat Autolinee Toscane zehn Busse zur Verfügung gestellt, um FCB-Fans zum Stadion zu bringen. Laut der Nachrichtenagentur Ansa hätten sich rund 2000 FCB-Fans in Florenz aufgehalten. Diese hätten den öffentlichen Verkehr auch damit behindert, indem sie Tramgleise blockierten. Laut «Corriere Fiorentino» hätten die Fans bei der Piazza Santa Croce überzeugt werden können, in die Busse zu steigen, um zum Stadion zu gelangen.

Fanarbeiter hat keine Antwort

Weshalb es immer wieder zu Sachbeschädigungen an fremdem Eigentum durch FCB-Fans kommt, kann Sebastian Nötzli von der Fanarbeit Basel auf die Schnelle nicht beantworten. Er befindet sich am Sonntag zur Mittagszeit auf dem Weg in die Ostschweiz, wo der FCB gegen den FC St. Gallen eine Meisterschaftspartie absolviert.

Ein von FCB-Fans abgerissener Tisch in der Zentralbahn. Foto: Zentralbahn

Es ist nicht das erste Mal, dass öffentliche Verkehrsbetriebe Zerstörungen durch FCB-Fans in Kauf nehmen müssen. Im Februar 2022 demolierten Rowdys in Luzern nach einem Spiel gegen den FCL etwa vier Busse. Alleine bei einem schlugen die Chaoten 13 Scheiben ein. Ein Mediensprecher der Verkehrsbetriebe Luzern sagte damals gegenüber der «Schweiz am Wochenende», dass es eine Zerstörung in diesem Ausmass an Bussen noch nie gegeben habe.

Vor wenigen Wochen haben FCB-Fans vor einem Spiel in Luzern einen Zug der Zentralbahn derart zugerichtet, dass er habe aus dem Verkehr genommen werden müssen. Neben den Schäden in fünfstelliger Höhe an der Zentralbahn haben die FCB-Fans anfangs Merz in Luzern auch Polizeiautos attackiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.