Öffentlichkeitsfahndung gestoppt – FCB-Fan meldet sich nach Angriff bei Aargauer Stawa Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Bahnhof Aarau hat sich der mutmassliche Täter gestellt. Er entgeht damit der Veröffentlichung seiner Fotos. Isabelle Thommen

Der Angriff hat sich am Bahnhof Aarau ereignet. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Am 18. September 2022 kam es in Aarau nach einem Fussballspiel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Dabei griffen mehrere Personen einen Mann an und traktierten diesen mit Schlägen und Tritten. Der Hauptbeschuldigte hat mit voller Wucht auf den Kopf des am Boden liegenden Opfers eingetreten, sagt die Aargauer Staatsanwaltschaft.

Es soll sich beim Beschuldigten um einen FCB-Fan handeln, wie die Behörden auf Anfrage der BaZ mitteilten. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Identität des Hauptbeschuldigten zunächst nicht ermittelt werden.

Zur Identifizierung des Mannes ordnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau schliesslich eine Öffentlichkeitsfahndung an. In Zuge dessen haben die Behörden am 24. April verpixelte Bilder des mutmasslichen Täters veröffentlicht. Am 8. Mai sollten dann unverpixelte Fotos publiziert werden, um den Mann zu finden.

Dies wird aber nicht mehr nötig sein: «Der Gesuchte hat sich am gestrigen Tag über einen Strafverteidiger mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt», so die Mitteilung vom Freitag. Die in den vergangenen Wochen eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung sei entsprechend erfolgreich verlaufen. «Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.»

Der Mann wird sich nun als beschuldigte Person wegen Angriffs und versuchter schwerer Körperverletzung im laufenden Strafverfahren verantworten müssen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.