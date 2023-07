Stawa erhebt Anklage – FCB-Fan drohen drei Jahre Gefängnis Die Aargauer Staatsanwaltschaft klagt einen 23-Jährigen an. Dies unter anderem wegen schwerer Körperverletzung. Der Mann war zuvor via Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden. Isabelle Thommen

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Aarau. Symbolfoto: Christian Beutler

Nach einem Cupspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Basel kam es im September 2022 am Aarauer Bahnhof zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde durch mehrere unbekannte Personen in einer Bahnhofsunterführung in Aarau attackiert, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dabei stürzte er zu Boden, woraufhin der Hauptbeschuldigte mit seinem Bein ausholte und dem Opfer mit voller Wucht einen Tritt gegen dessen Kopf versetzte. Der Mann erlitt durch den Vorfall erhebliche Gesichts- und Kopfverletzungen.

Öffentlichkeitsfahndung gestartet

«Nach Ausschöpfung aller anderweitigen Ermittlungsansätze» haben die Aargauer Behörden im April dieses Jahres eine Öffentlichkeitsfahndung zur Identifizierung des Beschuldigten eingeleitet und nach einer ersten Vorwarnung verpixelte Standbilder der gesuchten Person veröffentlicht. «Die Fahndung führte zum gewünschten Erfolg», bilanziert die Staatsanwaltschaft.

Am 2. Mai meldete sich ein heute 23-jähriger Schweizer und gab an, sich auf dem Bild wiederzuerkennen. Im Verlauf der weiteren Untersuchungen gab der Mann seine Beteiligung an der Tat zu, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt.

Ihm werden versuchte schwere Körperverletzung, Angriff sowie versuchte einfache Körperverletzung vorgeworfen. Mit Anklageerhebung vor dem Bezirksgericht Aarau fordert die Staatsanwaltschaft eine teilbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren. Nach Recherchen der BaZ handelt es sich beim Angeklagten um einen FCB-Fan.

Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.