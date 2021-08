Aufgebrauchte Millionen und Bundesgelder – FCB: Erst 77 Millionen verbrannt, dann 21 Millionen vom Bund Der FC Basel hat aufgrund der Corona-Ausfälle bereits 21 Millionen Franken vom Staat erhalten – acht Millionen davon à fonds perdu. Oliver Gut , Tilman Pauls

Trotz des sportlichen Erfolges, den der FC Basel zu Beginn der neuen Saison hat, ist seine finanzielle Situation weiterhin angespannt. Das bestätigt nun auch Dani Büchi, der neue starke Mann im operativen Alltag des FCB. In seinem ersten Interview nach 100 Tagen im Amt sagt der Delegierte des Holding-Verwaltungsrates klar und direkt: «Wir haben den Club in einem schlechten organisatorischen Zustand vorgefunden. Der FCB war nicht so geführt, wie man heute ein Unternehmen führt.»

Konkret bedeutet das: «Fakt ist, dass in den letzten vier Jahren 77 Millionen Franken an Eigenkapital, Rückstellungen und Reserven aufgebraucht wurden», sagt Büchi. Zwar verfüge der FCB noch über rund 14 Millionen Franken Eigenkapital und sei damit weiterhin der kapitalstärkste Club der Schweiz. Aber: «Wir können maximal in dieser Höhe einen Verlust realisieren, ohne uns zu überschulden». Der Club kämpft allein in diesem Jahr jedoch gegen ein strukturelles Defizit von 28 Millionen Franken an.

Bundeskredite in Höhe von 16 Millionen Franken beantragt

Um die Verluste abzufedern, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, hat der FCB für die letzte Saison acht Millionen Franken der À-fonds-perdu-Beiträge erhalten. Ein grosser Beitrag, der jedoch noch einen Bruchteil des entstandenen Schadens abdeckt. Bei den Bundeskrediten hat der Club 16 Millionen Franken beantragt und davon 13 Millionen in Anspruch genommen. An die Gelder sind jedoch Bedingungen geknüpft, was zum Beispiel Lohnsenkungen betrifft. «Wir haben leider keine Wahl, als die Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Wir brauchen die Gelder», sagt Büchi.

