Nach der 0:1-Pleite in Sofia – FCB: Die Null steht – und der Wind dreht Im Hinspiel der Conference-League-Playoffs bleibt der FC Basel schon zum vierten Mal in dieser Saison torlos. Es ist nicht das Einzige, was fürs Rückspiel zu denken gibt. Oliver Gut Tilman Pauls

Enttäuschende und enttäuschte Basler in Sofia: Adam Szalai (vorn) und Dan Ndoye. Foto: Kostadin Andonov (Freshfocus)

Mit der Stimmung in und um einen Fussballclub ist es manchmal wie mit dem Wetter. Es kann sehr schnell gehen, bis es umschlägt, bis Wolken aufziehen und alles abkühlt. Die 90 Minuten in Sofia, diese 0:1-Niederlage im Hinspiel der Conference-League-Playoffs, hat rund um den FC Basel so ziemlich diese Wirkung.