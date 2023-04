Neunte Basler Liga-Niederlage – FCB: Der Weg nach Europa wird nicht einfacher Nach dem 0:2 gegen Luzern ist der FC Basel in der Super League auf Platz sieben abgerutscht und steht vor entscheidenden Wochen. Dominic Willimann

Ein in der Liga bekanntes Bild: Der Gegner jubelt, der FCB ist frustriert (im Bild Taulant Xhaka). Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Zwei Spiele lang hat der FC Basel auf seine lautesten und kreativsten Fans verzichten müssen. Gegen die Young Boys und in Nizza haben viele rotblaue Supporter die Partie ihrer Mannschaft nicht im Stadion verfolgen dürfen. Am Sonntag gegen Luzern jedoch sind sie wieder da, die Menschen in der Muttenzerkurve – und halten vor Anpfiff eine Choreo in die Höhe. «Daagdääglig» steht da geschrieben. Tagtäglich.