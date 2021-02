3:1-Sieg in Lausanne – FCB: Ciriaco Sforza ist so gut wie Marcel Koller Nach dem vierten Auswärtserfolg in Serie beschliesst der FC Basel die Hinrunde und macht bei 30 Punkten halt. Das sind gleich viele – oder wenige – wie in der Saison 2006/07 und 2018/19. Oliver Gut

Der Elfmeter, der dem FCB den Weg zum Sieg weist: Arthur Cabral erzielt das 2:0. Foto: Pascal Muller (Freshfocus).

«Die waren viel, viel besser. Wir spielen eine Katastrophe, sind nicht in den Zweikämpfen, sind nicht giftig, finden keine Lösungen, und das nervt mich total.» Wer sich vor der Partie in Lausanne gefragt hat, wie es beim FC Basel um das Seelenheil der Mannschaft steht, der muss in der Pause nur Valentin Stocker zuhören.

Rotblau hat bis dahin nicht gut gespielt. Aber Rotblau führt immerhin mit 1:0. Dem Captain ist das nicht genug. Er macht seinem Ärger Luft. Ärger darüber, dass Rotblau mit Ausnahme des Tores vor allem dem Ball hinterhergelaufen ist. Und wohl auch Ärger darüber, dass der FCB in diesem Jahr noch nicht wirklich gut Fussball spielt.