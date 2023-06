Chris Kauffmann und der FC Basel – FCB-CEO: «Reich gespart hat sich noch keiner» Seit März verantwortet Chris Kauffmann den operativen Alltag beim FC Basel. Nun stellte sich der 52-jährige Deutsche erstmals den Medien. Vieles, aber nicht alles drehte sich ums Geld. Oliver Gut Dominic Willimann Linus Schauffert

Chris Kauffmann ist seit wenigen Wochen CEO des FC Basel. In seinem ersten Gespräch mit den Medien spricht der Deutsche über …

… seine Aufgabe Meine Aufgabe ist, den FCB so aufzustellen, dass er personenunabhängig Erfolg hat. Dabei unterstützt im Fussball der wirtschaftliche Erfolg den sportlichen Erfolg, der im Mittelpunkt steht. Ich muss mit meinen Teams dafür sorgen, dass das Drumherum dem Sport hilft, damit er seine bestmöglichen Leistungen abrufen kann. Dabei geht es um drei Säulen: natürlich um die Profis, die Männer-Mannschaft – aber auch um die Nachwuchsabteilung und die Frauen-Equipe.

… seine Arbeit Die besondere Herausforderung ist dabei, dass wir dies durch eine Anpassung der Kostenstruktur vollbringen müssen. Ich würde da nicht einfach von sparen, sondern vielmehr von optimieren reden. Denn reich gespart hat sich noch keiner. Es gehören auch Investitionen dazu, die man mit Bedacht tätigen muss, damit sie sich in Zukunft auszahlen und mithelfen, diese Ziele zu erreichen. Und es geht auch darum, neue Ertragsquellen zu erschliessen oder bestehende – wie das Ticketing, den Hospitality-Bereich oder das Merchandising – zu verbessern. Diese Arbeit war schon vor meiner Zeit durch die Besitzer begonnen worden. Ich zeichne nun aber für deren Weiterführung als Ganzes verantwortlich. So eben, dass alles synchron in eine einheitliche Richtung läuft. Dabei haben wir beim Personal bereits wichtige Schritte gemacht. Grosse Veränderungen sehe ich dort nicht mehr.



… den finanziellen Zustand des FCB Ich bin nicht euphorisch. Aber wenn es um die Struktur geht, dann stehen wir besser da als vor einiger Zeit. Das heisst aber auch: Die Kostenstruktur aus jenen Jahren, in welcher der FCB noch Champions-League-Einnahmen verbuchte, war bis vor wenigen Monaten noch immer präsent und bekam der Club zu spüren, wobei Corona alles verstärkte. So haben wir in der Jahresrechnung 2022 im Sinne eines einmaligen Effekts etwa die Spielerwerte in Höhe von 6,1 Millionen Franken aktivieren müssen, um finanziell gegenzusteuern. Ausserdem zahlt die FC Basel 1893 AG nun in der Zeitspanne von 2023 bis 2031 ein zinsloses Darlehen im Umfang von 16 Millionen Schweizer Franken in jährlichen Raten von 1,8 Millionen zurück. Im laufenden Geschäftsjahr wollen wir unser strukturelles Defizit – also das Minus, das ohne Sondereffekte wie Transfers und Europacup-Einnahmen entstünde – trotzdem auf 15 Millionen Franken senken und damit im Vergleich zu 2022 halbieren. Natürlich bedeutet dies wiederum, dass es trotz des erfolgreichen Europacup-Frühlings weitere Sondereffekte braucht, um eine ausgeglichene Jahresrechnung zu erreichen. Im Folgejahr wollen wir uns dann in die Nähe jener 5 Millionen Franken bewegen, die David Degen als Grösse eines strukturellen Defizits genannt hat, das sich problemlos auffangen lässt.

… Budgetvorgaben Es ist nicht so, dass ich ein definiertes Budget habe. Sondern wir haben Zielvorgaben, die erreicht werden müssen. Langfristig geht es dabei eben darum, dass der Club selbsttragend ist. Auf dem Weg dahin machen wir uns realistische Vorgaben, basierend auf Einnahmen und Ausgaben über alle Bereiche, begonnen beim Sport. Wir rechnen beim FCB immer auch mit dem Schlimmsten, haben einen Plan A, B, C, D, E. Für das Delta des Ganzen bin dann ich verantwortlich. Es bedeutet auch, dass wir im Sport über kein definiertes Budget für Transfers verfügen. Wir schauen, was wir brauchen und was es kostet. Von den sportlich Verantwortlichen kommen die Vorschläge, am Ende muss der Verwaltungsrat der AG einen Transfer absegnen.

«David Degen und ich sind wohl diejenigen, die in diesem Sport-Gremium als navigierende Kräfte mitwirken.»

… seinen Einfluss auf den Sport Wir sind wieder daran, eine Art Sportkommission zu definieren. Ich denke, dass da neben Sportdirektor Heiko Vogel und Trainer Timo Schultz auch der Chefscout Patrick Dippel und Marco Streller als Berater dazugehören werden. Und David Degen und ich sind wohl diejenigen, die in diesem Sport-Gremium als navigierende Kräfte mitwirken. Ich werde mir da bestimmt nicht anmassen, mich in sportliche Entscheidungen einzumischen. Aber ich muss den Prozess begleiten und finanziell gutheissen. Ich kann aus meine Perspektive sagen, was wirtschaftlich sinnvoll ist.

… Fan- und Sicherheitsfragen Wir sind mit verschiedenen Fangruppierungen in Kontakt. Formell gesetzte Treffen mit der Kurve gibt es regelmässig. Wir haben uns aber auch mit Fanclubs schon dreimal getroffen, und im Juni ist das nächste Treffen. Mit Traktandenliste. Da kann es auch um die Ticketpreiserhöhung gehen, sind aber auch Fragen des Miteinanders und der Sicherheit Thema. Denn anders als im steten Dialog geht es nicht – auch mit den Behörden. Ich bin froh, wie die Kurve nach den schlimmen Vorfällen rund um den Cuphalbfinal gegen YB reagiert hat. Das hat auch uns den Austausch ermöglicht. Austausch heisst für mich aber nicht, dass man seine Linie verlässt. Es muss Klarheit da sein: Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was sind Gemeinsamkeiten? Aus unserer Sicht sind personalisierte Tickets derzeit nicht nötig. Aber wir haben andere Anpassungen vorgenommen. Durch den Rückzug von Protectas etwa setzen wir neu auf ein Drei- statt Vierstufensystem bei der Sicherheit: Da ist der Stadiondienst. Dann ist da die Firma Pantex mit gewisser sicherheitstechnischer Ausbildung, aber ohne Ausrüstung. Und dann ist da die Polizei. Die Vorfälle gegen YB haben uns vor Augen geführt, dass im Stadion Deeskalation das oberste Gebot ist – aber auch, dass nur die Polizei über das entsprechende Know-how und die Mittel verfügt, wenn es knallt.

«Wir erwarten trotz der Preiserhöhung keinen Zuschauerrückgang und haben uns 16’000 verkaufte Abos zum Ziel gesetzt.»

… die erhöhten Ticketpreise Wir wollen trotz dieser Erhöhung in leichtes Wachstum übergehen. Dazu muss man wissen, dass die Entwicklung der Ticketing-Zahlen bereits seit dem Ende der erfolgreichen Zeiten rückläufig ist, wir aber bei der zuletzt erreichten Grösse von gegen 15’700 Saisonkarten von einer Stabilisierung ausgehen. Entsprechend erwarten wir keinen Zuschauerrückgang und haben uns 16’000 verkaufte Abos zum Ziel gesetzt. Denn auch wenn uns bewusst ist, dass der Preisanstieg für einige Fans ein markanter Schritt ist, so erachten wir ihn als moderat. Dies vor dem Hintergrund, dass es sich um die erste echte Preiserhöhung seit 22 Jahren handelt, und auch aufgrund der Diskussionen, die wir bei der Erarbeitung mit den Fanclubs führten. Wir sind da optimistisch, weil wir natürlich glauben, dass es uns gelingt, attraktiven Fussball zu zeigen. Dass davon sehr viel beeinflusst wird, ist klar. Und es ist auch so: Zuschauereinnahmen sind eine Mischrechnung aus Saisonkarten- und Einzelverkauf. Wenn das Ergebnis unter dem Strich unseren Erwartungen entspricht, dann passt das. Bis in einem Jahr soll nun in einem zweiten Schritt auch noch die Harmonisierung der Saisonkarten-Rabatte umgesetzt werden. Denn aktuell erhält man je nach Sektor und Kategorie zwischen 38 und 45 Prozent Rabatt – und das ist nicht gerecht, das wollen wir aufräumen.

… das veränderte Catering Aufgrund der bisherigen Feedbacks haben wir mit unseren Catering-Massnahmen eine deutliche Verbesserung erreicht. Aber läuft immer alles glatt? Natürlich nicht. Mal fallen Kassen aus, mal sind die Wartezeiten lang. Und wahrscheinlich gibt es auch mal einen lauwarmen Hamburger oder bekommt man sein Bier nicht rechtzeitig. Aber die Wassermann AG hat mit hohem Aufwand versucht, alles in den Service zu stecken. Gleichzeitig gibt es auch einige Grenzen aufgrund der Infrastruktur: Das Stadion ist nicht optimal.

… Verbesserungen im Stadion Es gibt zwei neue Mega-Videoscreens, die besser und grösser als die alten sind. Ich sehe das als qualitative Aufwertung des Match-Erlebnisses, zumal wir da auch mehr technische Möglichkeiten haben werden. Da bereits 2025 die Frauen-EM kommt, ist es unser Ziel, in Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton ein Stadion zu haben, das Freude macht. Wir sind da in Abklärungen und Gesprächen, wer dazu welchen Beitrag leistet.

… Frauen-Fussball als Teil der AG Die Eingliederung des Frauen-Fussballs in die AG verstehen wir als klares Bekenntnis. Wir wollen im Frauen-Fussball eine Hochburg werden, wie sie aktuell der FC Zürich ist. Und wir haben von dort ja inzwischen auch schon einige Fachkräfte zu uns geholt. Mit der Verpflichtung unserer neuen Trainerin Kim Kulig ist uns ein echter Coup gelungen. Wir wollen aber auch Infrastruktur und Organisation verbessern, sodass wir möglichst nahe an professionelle Bedingungen kommen. Und angedacht ist auch, dass wir in der nächsten Saison zwischen zwei und vier Partien im Stadion austragen – obwohl aufgrund der Rasenbelastung kaum Doppel-Partien mit den Männern möglich sein werden. All das tun wir nicht aus geschäftlichem Antrieb, dazu ist der Hebel zu klein. Sondern wir erachten es als gesellschaftspolitisch völlig klar, dass die Förderung des Frauen-Fussballs zu unseren Aufgaben gehört.

… mit ihm, Sportdirektor Heiko Vogel und Trainer Timo Schultz drei Deutsche in den Schlüsselpositionen der AG Ich kann für mich sagen: Du kommst nur hierher, wenn du ein Herz für den FC Basel hast. Um dann zu erfahren, wie die Stadt und ihr Ökosystem funktionieren, musst du natürlich den Kontakt pflegen. Wenn du Menschen magst und dich für sie interessierst, dann funktioniert das. Da halte ich mich für extrem sensibel. Und ich darf sagen: Ich lebe seit 15 Jahren in der Schweiz, sie ist meine Heimat. Ich habe lange in Zürich, aber auch schon in Genf und Basel gearbeitet. Mein Einbürgerungsverfahren läuft. Damit ich den Prozess aber nicht wieder von vorn anfangen muss, bedeutet das auch, dass mein Wohnort in den nächsten eineinhalb Jahren Baar im Kanton Zug bleibt.

