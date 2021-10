So schmeckt die Match-Verpflegung – FCB-Catering: Nostalgie zwischen den Würsten Das Catering im Joggeli steht in der Kritik. Wie steht es tatsächlich um die Basler Wurst- und Bierstände? Lesen Sie unseren Selbstversuch und stimmen Sie ab! Fabian Löw

Warten auf das Abendessen. Die Verpflegungsstände im St.-Jakob-Park sorgen für Kritik. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Natürlich ist es Pech. Ausgerechnet als ich zuvorderst in der Schlange ankomme, ist das Fass leer. Dabei will ich meinen kulinarischen FCB-Nachmittag doch unbedingt mit einem Bier beginnen. Um den Magen auf das vorzubereiten, was da noch so auf ihn wartet. Aus dem Zapfhahn kommt viel Schaum, aber wenig Bier. Die junge Frau hinter der Theke bleibt gelassen und freundlich – wie alle Verkäuferinnen und Verkäufer, denen ich an diesem FCB-Spiel gegen Lugano im Sektor C begegnen sollte. Zwei Minuten später halte ich mein Bier in der Hand, und mein Rundgang durch die Basler Verpflegungsstände kann beginnen.