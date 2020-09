Flirt mit Luzern – FCB-Captain Valentin Stocker macht das Beiboot klar Es ist mehr als ein Gerücht: Der FC Luzern möchte gerne Valentin Stocker verpflichten – und das am liebsten sofort. Nun stellt sich die Frage, wie der FC Basel auf die Avancen reagiert. Oliver Gut

Noch trainiert Valentin Stocker (Nummer 14) beim FC Basel … Foto: Andy Müller (Freshfocus).

Am Anfang, da hiess es im «Blick», es werde über einen Wechsel im Sommer 2021 verhandelt. Dann wusste die «Luzerner Zeitung», dass auch ein sofortiger Transfer zum FC Luzern ein Thema ist. Und nun bestätigen Recherchen dieser Zeitung: Ja, der FC Basel könnte tatsächlich noch in diesem Monat seinen Captain Valentin Stocker verlieren. Der 31-jährige Flügelspieler ist via Berater im Gespräch mit den Luzerner Verantwortlichen um Sportchef Remo Meyer. Ein sofortiger Wechsel ist ein Thema.