Alles spricht für Fabian Frei – FCB-Captain: Es kann nur einen geben Am Montag startet der FC Basel mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung der neuen Saison. Dabei müsste Fabian Frei der neue Captain werden. Wir zeigen auf, warum. Oliver Gut

Keiner hat so viel Erfahrung wie er: Fabian Frei weiss sogar zur Genüge, wie es ist, die Captainbinde zu tragen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Erfahrung

Fabian Frei hat fast alles gesehen, was ein Schweizer Spieler sehen kann: Er ist mit dem FC Basel fünfmal Meister und dreimal Cupsieger geworden, hat mit Rotblau in der Champions- und der Europa League internationale Ausrufezeichen gesetzt und war zweieinhalb Jahre in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Hinzu kommt seit der letzten Saison eine Rekordmarke, die ihm FCB-Legendenstatus sichert: Mit inzwischen 456 Pflichtspielen steht er als Rekordspieler in den Geschichtsbüchern des Clubs.