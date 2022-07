Siegloses rotblaues Wochenende – FCB: Auf das 1:5 folgt ein 1:1 Eine B-Elf des FC Basel spielt in der letzten Testpartie vor dem Saisonstart gegen Neuchâtel Xamax 1:1 remis. Dominic Willimann

Spielpraxis für alle: Gegen den HSV sass Sergio Lopez noch auf der Bank, gegen Xamax beendete er das Spiel gar als Captain. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Plan von Alex Frei für dieses Wochenende war klar: Am Samstag gegen den HSV spielen die einen, am Sonntag gegen Neuchâtel Xamax die anderen. Die beiden letzten Testspiele vor dem Saisonstart vom Samstag bei Winterthur sollten genutzt werden, damit alle gesunden Kaderspieler zu ihren 90 Minuten kommen.

So zeigte sich der FCB im Vergleich zum 1:5 gegen die Hamburger gegen den Challenge-League-Vertreter in einem kompletten neuen Gesicht. Diejenigen, die tags zuvor im St.-Jakob-Park zumeist dem Ball hinterher rannten, genossen im Freizeit-Look den Schatten auf dem Nachwuchs-Campus. Die anderen hingegen waren gegen die Neuenburger gefordert, die sich zum zweiten Mal in dieser Vorbereitung als Testspiel-Gegner anerboten hatten.

Das Telegramm Infos einblenden FC Basel – Neuchâtel Xamax 1:1 (1:0)

Nachwuchs-Campus Basel. – 774 Zuschauer. – SR Thies. – Tore: 13. Szalai 1:0 (Tushi). 57. Dakouri 1:1. FCB: Salvi; Lopez, Adjetey (69. Djiga), Padula, Vogel; Palacios; Ltaief, Chipperfield, Males (77. Fernandes), Tushi (35. Onyebgule); Szalai (77. Hunziker). Xamax: Guibarch; Ouattara, Cavanda, Mujcic (22. Epitaux), Gonçalves (46. Balaruban); Saiz (63. Veloso), Hammerich (63. Fatkic); del Toro (46. Maurer), Aliu (46. Balaruban), Koide (46. Dakouri); Nuzzolo (46. Bakayoko). Bemerkungen: FCB ohne Comas, Essiam und Kade (verletzt), Hitz, Lang, Millar, Amdouni, Frei, Pelmard, Burger, Ndoye, Xhaka und Marchand (alle keine Aufgebot). – Rote Karte: 18. Mujcic (Nachtreten). Verwarnungen: 18. Szalai (Unsportlichkeit). 54. Hammerich (Foul). 63. Palacios (Foul). 79. Hunziker (Foul). – 22. Epitaux kommt für den vom Feld verwiesenen Mujcic aufs Feld, sodass weiterhin auf beiden Seiten elf Spieler auf dem Feld stehen. – Tushi und Adjetey angeschlagen ausgewechselt.

Am Ende der 90 Minuten hiess es 1:1. Adam Szalai hatte die Basler nach schöner Vorarbeit von Tician Tushi in Führung gebracht (13.), nach dem Seitenwechsel und einer Unachtsamkeit in der FCB-Abwehr glich Emmanuel Dakouri aus (57.).

Aufregung in Hälfte eins: Neuchâtels Mirza Mujcic (links) begeht eine Tätlichkeit, Adam Szalai ist darüber so enerviert, dass er Gelb sieht. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Und sonst? Hugo Vogel, der Aussenverteidiger aus Lyon, gab sein Debüt in Rotblau. Frei sah einen bemühten Auftritt, mit vielen Aktionen nach vorne. «Aber er ist noch jung, braucht Zeit.» Und: Andrea Padula durfte als Innenverteidiger ran; eine Position, die der Tessiner sonst nie spielt.

Die grösste Aufregung herrschte in der Brüglinger Ebene aber nach 17 Minuten: Ein Nachtreten von Mirza Mujcic an Matias Palacios führte zu Tumulten auf dem Platz, bei denen sich sogar der interne Sicherheitsdienst zum Schlichten gezwungen sah und auf den Rasen rannte. Die Konsequenz: Rot gegen den Romand, Gelb gegen Szalai.

Dass danach dennoch mit Elf gegen Elf weitergespielt wurde, ist auf eine Intervention Freis beim Schiedsrichter zurückzuführen. «Es macht mehr Sinn, wenn wir im Spiel Elf gegen Elf gefordert werden.» So sah der FCB-Trainer vor allem in den ersten 45 Minuten ein «sehr gutes Spiel» seiner Farben. Nach dem Seitenwechsel hingegen hätte er sich mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor gewünscht.

Die zwei Testspiele bildeten den Abschluss einer intensiven Basler Trainingswoche. Als Belohnung dafür geniessen die Spieler am Montag einen freien Tag, ehe die letzte Etappe der Vorbereitung auf den Super-League-Start in Angriff genommen wird.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.