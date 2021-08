FCB in der Conference League – FC Basel: Im Osten viel Neues Die erste Austragung der Conference League beschert dem FC Basel allesamt Gegner, gegen die er Favorit ist – und weite Reisen gen Ost, nach Aserbeidschan, Kasachstan und Zypern. Oliver Gut

So sehen Heimpartien von Omonia Nikosia aus – und das wird die angenehmste Reise. Foto: Jurica Galoic (Keystone).

Qarabag FK. FC Kairat Almaty. Omonia Nikosia. Das sind sie, die drei Gegner, die das Los dem FC Basel bei der ersten Teilnahme an der neu lancierten Conference League beschert. Es sind Gegner, die dem FCB noch nie in einem Wettbewerbsspiel gegenüberstanden. Und es sind Gegner, zu denen sich im Guten und Schlechten eindeutige Aussagen machen lassen: Ja, der FCB ist in dieser Gruppe H zweifellos der Favorit auf den ersten Platz und das direkte Erreichen der Achtelfinals. Aber nein, auch wenn das die Chancen auf einige weitere Prämien erhöht, so ist es irgendwie doch nicht so, wie man sich das gewünscht hätte.

Keine der drei Mannschaften besitzt zum Beispiel Zugkraft, um Zuschauer in den St.-Jakob-Park zu bringen – anders als dies etwa beim 1. FC Union Berlin mit dem ehemaligen FCB-Meistertrainer Urs Fischer der Fall gewesen wäre. Und keine der drei Mannschaften verspricht auswärts zum angenehmen Betriebsausflug zu werden: Alle drei Destinationen liegen im Osten. Dabei ist die Flugreise zu Omonia nach Zypern mit bereits dreieinhalb Stunden die klar kürzeste, muss doppelt so lange fliegen, wer sich eine Charter-Maschine von Basel nach Almaty leistet, wo der FC Kairat in der kasachischen Hauptstadt wartet.

Und was ist sonst von diesen Gegnern zu halten? Ein Kurzbeschrieb:

Qarabag FK: Das Exil-Team

Ursprünglich in Agdam in der Grenz-Region Bergkarabach beheimatet, lebt der zehnmalige aserbeidschanische Meister seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbeidschan in Baku und damit im Exil. Dies, weil Bergkarabach von armenischen Separatisten besetzt wurde.

In der aserbaidschanischen Hauptstadt trägt der Qarabag FK seine Heimpartien in der Azersun-Arena aus, die 5800 Zuschauern Platz bietet. Auch das klingt – im Vergleich mit dem FCB – ziemlich bescheiden. Doch ein paar Worte der Warnung sind trotzdem angebracht: Qarabag kann auf erstaunliche Europacup-Erfahrungen zurückblicken, die noch nicht allzu lange her sind. Von 2014 bis 2020 erreichte man stets die Gruppenphase der Europa League – mit einer Ausnahme, die den Respekt nicht mindern sollte: 2017 schaffte man es gar auf allerhöchster Stufe in die Gruppenphase und nahm als bisher einzige aserbeidschanische Mannschaft an der Champions League teil.

FC Kairat Almaty: Der Newcomer

Ein vergleichbares Palmarès kann der FC Kairat Almaty nicht vorweisen. Im Gegenteil: Erstmals überhaupt hat es der Club in die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs geschafft. Und auch der Weg dorthin liest sich nicht furchteinflössend, mussten sie dazu doch nach einem sang- und klanglosen Aus in der Qualifikation zur Europa League in den Playoffs der Conference League lediglich den luxemburgischen Vertreter CS Fola Esch ausschalten. Kurz: Kairat Almaty ist auf dem Papier der klar schwächste Vertreter in dieser Gruppe.

Omonia Nikosia: Der Short-Trip

Im Vergleich zu den beiden anderen Gegnern wird die Auswärtsreise zu Omonia Nikosia ein Zuckerschlecken, ist doch Zypern zwar fast bei Israel, aber irgendwie doch nur einen Katzensprung entfernt. Wie angenehm der Gegner sein wird, zeigt sich dann – zumal auch die Basler mit zypriotischen Vertretern unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben: 2018 scheiterten sie in den Playoffs zur Europa League an Apollon Limassol, in der darauf folgenden Saison hielten sie Omonia-Erzrivale APOEL Nikosia in den Sechzehntelfinals des gleichen Wettbewerbs souverän in Schach.

Omonia dürfte von ähnlicher Qualität sein wie diese beiden Rivalen es waren: In der Vorsaison nahm man an der Gruppenphase der Europa League teil – etwas, das dem FC Basel parallel verwehrt blieb.

